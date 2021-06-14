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Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигоне

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Понедельник 14 июня 2021 18:29
Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигоне Военный показал, как кормят бойцов на полигоне (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинских военных четыре года назад перевели на новую систему питания. За два года половина воинских частей начала использовать новые нормативы. Однако некоторые военные утверждают, что повезло с качественным питанием далеко не всем.

Как и чем якобы кормят украинских военных на Гончаровском полигоне в Черниговской области, показал военнослужащий Роман Глех в своей публикации на Facebook.

На фото показали рацион защитников страны, который выглядит совершенно не привлекательно.

"Стандарты не НАТО 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021. Парни спрашивают офицеров: "Так, что свиньи сегодня голодными будут?" – так подписал фотографии автор поста.

Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигонеСтандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигонеСтандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигонеСтандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигонеСтандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигонеСтандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигоне

Фото: facebook.com/Роман Глех

Фотографии возмутили пользователей социальных сетей и некоторые добавили, что колбаса на снимках – мороженая.

  • Не спец в теме, но "могло бы быть хуже" не сильно утешает после просмотра.
  • Колбаска снова мороженая.
  • Самое лучшее, это когда с ребятами в поле голодные, как собаки, и достаете, у кого, что есть и импровизируете. Тогда выходит вкусно.
  • Ты бро, вспомни вареножареную рыбу, которую идентифицировать было нельзя.

Как ответил в комментариях Глех, качество питания сильно ухудшилась в последнее время, а реформа, так и осталась только на бумаге.

Стоит отметить, что ближе к вечеру спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что фото - фейк и сослался на официальное заявление воинской части, где якобы делались эти фото.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомире военный купил колбасу с крысиным хвостом.

А также рассказывали о том, что украинцам показали, как по-новому будут кормить военных.

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