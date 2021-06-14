Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят украинских бойцов на полигоне

Украинских военных четыре года назад перевели на новую систему питания. За два года половина воинских частей начала использовать новые нормативы. Однако некоторые военные утверждают, что повезло с качественным питанием далеко не всем.

Как и чем якобы кормят украинских военных на Гончаровском полигоне в Черниговской области, показал военнослужащий Роман Глех в своей публикации на Facebook.

На фото показали рацион защитников страны, который выглядит совершенно не привлекательно.

"Стандарты не НАТО 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021. Парни спрашивают офицеров: "Так, что свиньи сегодня голодными будут?" – так подписал фотографии автор поста.

Фото: facebook.com/Роман Глех

Фотографии возмутили пользователей социальных сетей и некоторые добавили, что колбаса на снимках – мороженая.

Не спец в теме, но "могло бы быть хуже" не сильно утешает после просмотра.

Колбаска снова мороженая.

Самое лучшее, это когда с ребятами в поле голодные, как собаки, и достаете, у кого, что есть и импровизируете. Тогда выходит вкусно.

Ты бро, вспомни вареножареную рыбу, которую идентифицировать было нельзя.

Как ответил в комментариях Глех, качество питания сильно ухудшилась в последнее время, а реформа, так и осталась только на бумаге.

Стоит отметить, что ближе к вечеру спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что фото - фейк и сослался на официальное заявление воинской части, где якобы делались эти фото.