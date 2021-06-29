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"Ням-ням": британский солдат показал завтрак НАТО в украинской столовой

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 15:10
"Ням-ням": британский солдат показал завтрак НАТО в украинской столовой Фото: британский военный показал питание в столовой ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Недавно в сети разгорелся скандал после публикаций фото порций еды, которой якобы кормят украинских бойцов на полигоне. Многие юзеры сравнили ее с "кормом для свиней". Но на самом ли деле бойцов ВСУ "пичкают" перловкой с ломтиком томата? Нет, конечно же.

Так, британский солдат-блогер по имени Джонни, который принимает участие в масштабных учениях "Си Бриз", что стартовали в Одессе 28 июня, показал завтрак НАТО в украинской столовой.

Снимком он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Британский военный, конечно, не был в сильном восторге от еды. Зато, с другой стороны, отметил "натуральность" продуктов.

"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Зато никаких соусов. Ням-ням", - подписал снимок британец.

&quot;Ням-ням&quot;: британский солдат показал завтрак НАТО в украинской столовой

Фото: вот так кормят военных в украинских столовках (instagram.com/cossackgundi)

Чуть-чуть позже Джонни показал сухпаек US Military MRE, который бойцам на учениях выдает НАТО.

"Лучшее в международных учениях - это американские сухие пайки, которые, на самом деле, намного лучше, чем украинское питание..." - отметил солдат.

&quot;Ням-ням&quot;: британский солдат показал завтрак НАТО в украинской столовой

Фото: сухпаек от US Military MRE

Ранее журналисты вместе с активистами проверили столовые в школах детских садах Украины. Картина, которую им пришлось видеть, их сильно шокировала.

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НАТО Вооруженные силы Украины питание Sea Breeze
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