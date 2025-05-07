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Nvidia розкрила дату виходу найдоступнішої відеокарти RTX нового покоління

Середа 07 травня 2025 13:10
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Nvidia розкрила дату виходу найдоступнішої відеокарти RTX нового покоління Нова RTX 5060 від Nvidia отримала дату релізу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Nvidia оголосила дату виходу своєї нової відеокарти GeForce RTX 5060, а також перших ноутбуків, оснащених цією моделлю. Продажі стартують 19 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Очікується, що відеокарта буде доступна за рекомендованою ціною в 299 доларів (12 385 гривень), а вартість ноутбуків з нею почнеться від 1 099 доларів (45 520 гривень).

RTX 5060 є найбільш базовою моделлю в лінійці RTX 50-серії і поступається за характеристиками потужнішій RTX 5060 Ti, представленій раніше. Зокрема, вона отримала 3 840 CUDA-ядер - майже на 800 менше, ніж у версії Ti.

Незважаючи на це, новинка підтримує пам'ять GDDR7, а також технології DLSS 4 з Multi Frame Generation, новітні тензорні та RT-ядра, що забезпечує поліпшену графіку і продуктивність в іграх.

Nvidia розкрила дату виходу найдоступнішої відеокарти RTX нового поколінняПорівняння продуктивності відеокарт (фото: Nvidia)

Nvidia також повідомляє, що напередодні релізу RTX 5060 низку ігор буде оновлено з підтримкою DLSS 4. Зокрема, MechWarrior 5: Clans отримає оновлення 7 травня, а New World: Aeternum - 13 травня.

Однак експерти попереджають, що рекомендована ціна може не відповідати реальній. На тлі високих націнок з боку ритейлерів і можливого впливу нових тарифів на імпорт у США, ціна RTX 5060 може виявитися вищою за заявлені 299 доларів.

Nvidia розкрила дату виходу найдоступнішої відеокарти RTX нового поколінняВідеокарта GeForce RTX 5060 вийде 19 травня (фото: Nvidia)

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