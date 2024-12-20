Прихований ворог геймерів. Додаток NVIDIA уповільнює ігри: як вирішити проблему

Nvidia припинила підтримку додатка GeForce Experience на користь Nvidia App у листопаді 2024 року. Однак оглядачі виявили, що нова програма уповільнює роботу GPU до 15 відсотків.

Про те, як відключити цю функцію, щоб виправити зниження продуктивності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Вимкніть ігрові фільтри та режим фото, щоб повернути FPS

Тестування, проведене Tom's Hardware, показало, що накладення фільтрів у Nvidia App настільки знижує продуктивність, що ваша відеокарта показує FPS, як у відеокарти нижчого класу, навіть якщо ви не застосовуєте жодного фільтра.

У той час як GeForce Experience також мав ігрові фільтри, він не впливав на продуктивність, якщо фільтри не ввімкнено.

На щастя, команда Nvidia обізнана про проблему і вживає заходів для її виправлення. Тим часом компанія повідомила Tom's Hardware, що користувачам слід відключити ігрові фільтри, щоб уникнути зниження продуктивності ПК.

Для цього перейдіть у Nvidia App Settings, "Features", "Overlay", "Game Filters and Photo Mode" і переконайтеся, що перемикач вимкнено. Після цього перезапустіть гру, і FPS повернеться до колишніх значень, які були до встановлення Nvidia App.

Це досить просте рішення, оскільки знайти перемикач легше, ніж відкотити драйвер до попередньої версії та повернутися до застарілого GeForce Experience. Однак якщо ви все ще не оновилися з GeForce Experience до нового Nvidia App, не дозволяйте цій проблемі зупиняти вас.

Новий додаток Nvidia покращує користувацький досвід, об'єднуючи всі функції в одному застосунку. Компанія навіть планує припинити підтримку застарілої Nvidia Control Panel у майбутньому, але деякі її функції поки що недоступні в новому застосунку, тому не видаляйте її.

Як виправити знижену роботу роботу GPU (фото: MakeUseOf)