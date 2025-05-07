Nvidia раскрыла дату выхода самой доступной видеокарты RTX нового поколения

Компания Nvidia объявила дату выхода своей новой видеокарты GeForce RTX 5060, а также первых ноутбуков, оснащенных этой моделью. Продажи стартуют 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Ожидается, что видеокарта будет доступна по рекомендованной цене в 299 долларов (12 385 гривен), а стоимость ноутбуков с ней начнется от 1 099 долларов (45 520 гривен).

RTX 5060 является наиболее базовой моделью в линейке RTX 50-серии и уступает по характеристикам более мощной RTX 5060 Ti, представленной ранее. В частности, она получила 3 840 CUDA-ядер - почти на 800 меньше, чем у версии Ti.

Несмотря на это, новинка поддерживает память GDDR7, а также технологии DLSS 4 с Multi Frame Generation, новейшие тензорные и RT-ядра, что обеспечивает улучшенную графику и производительность в играх.

Сравнение производительности видеокарт (фото: Nvidia)

Nvidia также сообщает, что в преддверии релиза RTX 5060 ряд игр будет обновлен с поддержкой DLSS 4. В частности, MechWarrior 5: Clans получит обновление 7 мая, а New World: Aeternum - 13 мая.

Однако эксперты предупреждают, что рекомендованная цена может не соответствовать реальной. На фоне высоких наценок со стороны ритейлеров и возможного воздействия новых тарифов на импорт в США, цена RTX 5060 может оказаться выше заявленных 299 долларов.

Видеокарта GeForce RTX 5060 выйдет 19 мая (фото: Nvidia)