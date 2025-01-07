Nvidia представила відеокарти RTX 5070/5080/5090. Вони в 2 рази швидші за минуле покоління

Сьогодні Nvidia анонсувала свої графічні процесори серії RTX 50. Після кількох місяців витоків і чуток, наступне покоління графічних процесорів RTX Blackwell тепер офіційно представлено, і їх буде чотири.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Характеристики відеокарт

На виставці CES генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсував нове покоління відеокарт RTX 50. У серію увійшли чотири моделі: флагманська RTX 5090 за 1999 доларів, RTX 5080 за 999 доларів, RTX 5070 Ti за 749 доларів і RTX 5070 за 549 доларів. RTX 5090 і RTX 5080 надійдуть у продаж 30 січня, а інші моделі з'являться у лютому.

Графічний процесор Nvidia RTX 5090 (фото: Nvidia)

Усі відеокарти отримали новий дизайн Founders Edition з двома вентиляторами і 3D-випарною камерою. Карти підтримують PCIe Gen 5 і оснащені роз'ємами DisplayPort 2.1b для підключення дисплеїв з роздільною здатністю до 8K і частотою оновлення 165 Гц.

Флагманська RTX 5090 оснащена 32 ГБ пам'яті GDDR7, пропускною спроможністю 1792 ГБ/с і 21 760 CUDA-ядер. Продуктивність карти обіцяє бути вдвічі вищою, ніж у RTX 4090, завдяки новим технологіям DLSS 4 і архітектурі Blackwell. Однак споживана потужність RTX 5090 складе 575 Вт, і знадобиться блок живлення на 1000 Вт.

Продуктивність RTX 5090 (фото: Nvidia)

RTX 5080 містить 16 ГБ GDDR7, пропускну здатність 960 ГБ/с і 10 752 CUDA-ядер. Карта розрахована на енергоспоживання 360 Вт, а Nvidia рекомендує блок живлення на 850 Вт. Продуктивність RTX 5080 буде вдвічі вищою, ніж у RTX 4080.

Обіцянки продуктивності RTX 5080 від Nvidia (фото: Nvidia)

RTX 5070 Ti і RTX 5070 пропонують більш доступні рішення. RTX 5070 Ti оснащена 16 ГБ GDDR7 і 8960 CUDA-ядер з енергоспоживанням 300 Вт, а RTX 5070 має 12 ГБ GDDR7 і 6144 CUDA-ядер з енергоспоживанням 250 Вт. Nvidia заявляє, що обидві моделі будуть удвічі швидшими за своїх попередників.

Продуктивність RTX 5070 (фото: Nvidia)

Продуктивність RTX 5070 Ti (фото: Nvidia)

Nvidia також представила серію RTX 50 для ноутбуків. Відеокарти RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 будуть доступні в ноутбуках із березня 2025 року.

Нові технології Nvidia включають DLSS 4, RTX Neural Shaders і RTX Neural Faces. DLSS 4 використовує ШІ-трансформери для генерації додаткових кадрів і поліпшення якості зображення. За словами Nvidia, Multi Frame Generation в DLSS 4 дозволяє збільшити частоту кадрів до 8 разів.

Ноутбуки серії RTX 50 з'являться в березні (фото: Nvidia)

RTX Neural Shaders використовуються для стиснення текстур в іграх, а RTX Neural Faces покращує якість облич за допомогою генеративного ШІ. Ці технології спрямовані на значне поліпшення графіки в реальному часі та продуктивності.

Анонс серії RTX 50 відбувся через понад два роки після випуску RTX 4090 і RTX 4080, заснованих на архітектурі Ada Lovelace. Нові карти пропонують революційні поліпшення в продуктивності та енергоефективності, роблячи їх значним кроком вперед у світі відеокарт.