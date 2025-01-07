Nvidia представила видеокарты RTX 5070/5080/5090. Они в 2 раза быстрее прошлого поколения

Сегодня Nvidia анонсировала свои графические процессоры серии RTX 50. После нескольких месяцев утечек и слухов, следующее поколение графических процессоров RTX Blackwell теперь официально представлено, и их будет четыре.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Характеристики видеокарт

На выставке CES генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал новое поколение видеокарт RTX 50. В серию вошли четыре модели: флагманская RTX 5090 за 1999 долларов, RTX 5080 за 999 долларов, RTX 5070 Ti за 749 долларов и RTX 5070 за 549 долларов. RTX 5090 и RTX 5080 поступят в продажу 30 января, а остальные модели появятся в феврале.

Графический процессор Nvidia RTX 5090 (фото: Nvidia)

Все видеокарты получили новый дизайн Founders Edition с двумя вентиляторами и 3D-испарительной камерой. Карты поддерживают PCIe Gen 5 и оснащены разъемами DisplayPort 2.1b для подключения дисплеев с разрешением до 8K и частотой обновления 165 Гц.

Флагманская RTX 5090 оснащена 32 ГБ памяти GDDR7, пропускной способностью 1792 ГБ/с и 21 760 CUDA-ядер. Производительность карты обещает быть в два раза выше, чем у RTX 4090, благодаря новым технологиям DLSS 4 и архитектуре Blackwell. Однако потребляемая мощность RTX 5090 составит 575 Вт, и потребуется блок питания на 1000 Вт.

Производительность RTX 5090 (фото: Nvidia)

RTX 5080 включает 16 ГБ GDDR7, пропускную способность 960 ГБ/с и 10 752 CUDA-ядер. Карта рассчитана на энергопотребление 360 Вт, а Nvidia рекомендует блок питания на 850 Вт. Производительность RTX 5080 будет вдвое выше, чем у RTX 4080.

Обещания производительности RTX 5080 от Nvidia (фото: Nvidia)

RTX 5070 Ti и RTX 5070 предлагают более доступные решения. RTX 5070 Ti оснащена 16 ГБ GDDR7 и 8960 CUDA-ядер с энергопотреблением 300 Вт, а RTX 5070 имеет 12 ГБ GDDR7 и 6144 CUDA-ядер с энергопотреблением 250 Вт. Nvidia заявляет, что обе модели будут в два раза быстрее своих предшественников.

Производительность RTX 5070 (фото: Nvidia)

Производительность RTX 5070 Ti (фото: Nvidia)

Nvidia также представила серию RTX 50 для ноутбуков. Видеокарты RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 будут доступны в ноутбуках с марта 2025 года.

Новые технологии Nvidia включают DLSS 4, RTX Neural Shaders и RTX Neural Faces. DLSS 4 использует ИИ-трансформеры для генерации дополнительных кадров и улучшения качества изображения. По словам Nvidia, Multi Frame Generation в DLSS 4 позволяет увеличить частоту кадров до 8 раз.

Ноутбуки серии RTX 50 появятся в марте (фото: Nvidia)

RTX Neural Shaders используются для сжатия текстур в играх, а RTX Neural Faces улучшает качество лиц с помощью генеративного ИИ. Эти технологии направлены на значительное улучшение графики в реальном времени и производительности.

Анонс серии RTX 50 состоялся спустя более двух лет после выпуска RTX 4090 и RTX 4080, основанных на архитектуре Ada Lovelace. Новые карты предлагают революционные улучшения в производительности и энергоэффективности, делая их значительным шагом вперед в мире видеокарт.