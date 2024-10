Графічне пекло. 12 ігор, які змусять ваш ПК працювати на межі

Alan Wake 2

Alan Wake 2 - це психологічний трилер та продовження оригінальної гри Alan Wake, розроблений студією Remedy Entertainment. У грі розповідається про повернення письменника Алана Уейка, який опиняється в пастці в містичному світі, сповненому жаху та напруження.

Тільки у мінімальних характеристиках вказані RTX 2060 та Intel i5-7600K; більшість ігор перераховують ці компоненти у рекомендованих характеристиках. Якщо ви хочете випробувати цю гру на 60 FPS, вам знадобляться RTX 3070 та Ryzen 7 3700X.

Для дозволу 4K з трасуванням променів вам знадобиться RTX 4080 або вище, і це з DLSS, встановленим на продуктивність (внутрішній дозвіл 1080p).

Alan Wake 2 (фото: The Gamer)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - це рольова гра з відкритим світом, розроблена польською студією CD Projekt Red, відомою серією ігор "The Witcher". Дія гри відбувається у футуристичному мегаполісі Найт-Сіті, де гравці керують персонажем на ім'я V, налаштовуючи його навички, зовнішність та бойові здібності.

Cyberpunk 2077 також відома опрацьованим світом, різноманітними персонажами та унікальною атмосферою кіберпанку з елементами технологій та соціальної критики.

Вам знадобиться досить потужний ПК, якщо ви хочете дослідити Нічне місто Cyberpunk. Ця гра з'їдає вашу системну пам'ять, вимагаючи як мінімум GTX 1060 і 12 гігабайт оперативної пам'яті для гри на мінімальних налаштуваннях.

Якщо ви хочете розкрити красу антиутопічної обстановки Cyberpunk, вам знадобиться установка, яка може обробляти трасування променів. В ідеалі вам потрібна RTX 3080 Ti або вище для помітнішого оновлення освітлення.

Cyberpunk 2077 (фото: The Gamer)

Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended - це ремастер оригінальної гри Ark: Survival Evolved, створений студією Studio Wildcard на базі Unreal Engine 5. Гра пропонує покращену графіку, перероблену фізику та анімацію, а також оновлені моделі динозаврів та навколишнього середовища, створюючи більш реалістичний та захоплюючий ігровий досвід.

У грі гравці потрапляють на острів, де мають виживати, збираючи ресурси, будуючи притулки та приручаючи динозаврів для захисту та подорожей.

Рекомендовані характеристики передбачають RTX 3080 GPU та Ryzen 5 3600X. Ви можете очікувати, що ці характеристики будуть адаптовані до 1440p, але продуктивність у грі відрізняється. Якщо ви хочете випробувати Ark у високих дозволах та частоті кадрів, вам знадобиться топовий ПК.

Ark: Survival Ascended (фото: The Gamer)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - це пригодницька гра з відкритим світом, розроблена студією Rockstar Games, дія якої розгортається на Дикому Заході наприкінці 19 століття.

Гравці керують Артуром Морганом, членом банди злочинців, і проходять через історію, наповнену драматичними подіями, моральними виборами та глибокими персонажами.

Гра пропонує величезний відкритий світ, що включає різноманітні локації, такі як міста, ліси, гори та прерії, а також безліч активностей від полювання до пограбувань.

Рекомендовані вимоги для користувачів Nvidia GTX 1060 або вище необхідні для відмінного досвіду. Користувачам AMD потрібно буде вибрати Ryzen 5 1500X або вище, щоб отримати такі результати.

Якщо ви відповідаєте цим вимогам, ви зможете випробувати найвізуальнішу гру Rockstar на сьогоднішній день з невеликою кількістю проблем. А для тих, хто має карти серії RTX 30, спробуйте цю гру в роздільній здатності 1440p, щоб дати вашому GPU серйозне навантаження.

Red Dead Redemption 2 (фото: The Gamer)

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor - це екшен-гра з елементами пригод, розроблена студією Respawn Entertainment, яка продовженням Star Wars Jedi: Fallen Order.

Головний герой гри, Кел Кестіс, повертається, щоб продовжити боротьбу з Імперією, вивчаючи нові здібності Сили та вдосконалюючи свої навички володіння світловим мечем.

Гравцям належить досліджувати нові планети та локації, боротися з ворогами та розгадувати головоломки, занурюючись у багатий всесвіт Зоряних війн.

Для запуску цієї гри в роздільній здатності 1080p рекомендуються RTX 2070 та Ryzen 5 5600X. Для цієї гри також доступні DLSS і FSR, які значно підвищують продуктивність, а власники 40-ї серії можуть використовувати генерацію кадрів DLSS 3.0 для подальшого підвищення продуктивності.

Star Wars Jedi: Survivor (фото: The Gamer)

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake - це оновлена версія культової гри, розроблена студією Capcom, з переробленою графікою та покращеним геймплеєм на базі сучасних технологій.

У грі гравці знову керують Леоном С. Кеннеді, який має врятувати дочку президента, борючись із зараженими ворогами в похмурому селі в Європі.

Capcom рекомендує GTX 1070 і Ryzen 5 3600 для гри в RE4 у роздільній здатності 1080p 60 FPS. Однак у деяких розділах частота кадрів може падати нижче цього значення, тому рекомендується використовувати потужніший графічний процесор.

Це особливо актуально, якщо ви плануєте запускати текстури високої роздільної здатності, оскільки деякі сцени можуть резервувати до 8 ГБ відеопам'яті. Щоб уникнути збоїв на максимальних налаштуваннях, рекомендується використовувати RTX 3070 або вище.

Resident Evil 4 Remake (фото: The Gamer)

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 - це довгоочікуване продовження рольової гри з відкритим світом, розроблене студією Capcom. Гра зберігає ключові елементи оригіналу, включаючи динамічну бойову систему та систему компаньйонів (Pawns), які допомагають гравцю у битвах та дослідженнях світу.

У Dragon's Dogma 2 гравці знову вирушають в епічну фентезійну пригоду, де вони можуть вибирати класи персонажів, взаємодіяти з величезним світом і боротися з міфічними істотами, такими як дракони та циклопи.

Мінімальні вимоги вимагають GTX 1070 та Ryzen 5 3600 тільки для того, щоб запустити гру у роздільній здатності 1080p при 30 FPS.

Рекомендовані налаштування націлені на 4K-досвід при 30 FPS, припускаючи систему як мінімум з RTX 2080 та Ryzen 5 3600X, хоча для ігрових зон хаба необхідний потужніший CPU. Якщо ви хочете використовувати трасування променів, вам знадобиться графічний процесор RTX 30 серії або краще.

Dragon's Dogma 2 (фото: The Gamer)

The Last Of Us Part I

The Last of Us Part I - це ремейк оригінальної гри, розроблений студією Naughty Dog, з покращеною графікою та анімацією для сучасних платформ.

Гра розповідає емоційну історію про виживання Джоела та Еллі в постапокаліптичному світі, охопленому спалахом вірусу, який перетворює людей на мутантів. У рімейку збережені ключові елементи ігрового процесу, такі як стелс, бойові битви та дослідження, але з покращеною фізикою та деталізацією оточення.

Навіть із оновленнями оптимізації TLOU, як і раніше, залишається складною грою для запуску на більшості систем. Вам знадобиться RTX 2070 Super у парі з Ryzen 5 3600X, щоб досягти рекомендованих характеристик гри, націлених на роздільну здатність 1080p при 60 FPS.

Завдяки DLSS і FSR 2 можна досягти більш високих цільових FPS на системах середнього рівня без будь-яких серйозних компромісів щодо візуальної якості.

The Last Of Us Part I (фото: The Gamer)

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - це рольова гра з відкритим світом, розроблена студією Square Enix і п'ятнадцятою частиною знаменитої серії Final Fantasy.

У центрі сюжету знаходиться принц Ноктіс та його друзі, які вирушають у подорож світом Еос, щоб повернути королівський трон і протистояти ворожій імперії.

Гра пропонує динамічну бойову систему в реальному часі, що відрізняє її від попередніх покрокових боїв у серії, з можливістю перемикатися між персонажами та використовувати різні стратегії.

Незважаючи на свій вік, Final Fantasy XV потребує жахливого ПК для роботи з високою частотою оновлення. Це тому, що характеристики, що рекомендуються, розраховані на 30 FPS, а не на 60.

Більш висока частота оновлення вимагатиме стрибка поколінь від вашого GPU та CPU. Єдиний GPU, який може запустити цю гру в роздільній здатності 4K з 120 FPS - це 4090.

Final Fantasy XV (фото: The Gamer)

Dying Light 2

Dying Light 2 - це екшен-RPG з елементами виживання у постапокаліптичному світі, розроблена студією Techland. У грі гравці керують персонажем на ім'я Ейден Колдуелл, який досліджує заражене місто, де ключову роль відіграють паркур та бойові навички.

Dying Light 2 пропонує нелінійний сюжет, де вибори гравця впливають на розвиток історії та стан світу, включаючи долю фракцій та зовнішні зміни міста.

Однією з головних особливостей гри є зміна дня та ночі, що змінює поведінку ворогів: вночі інфіковані стають агресивнішими та небезпечнішими.

Для гри в цю гру в роздільній здатності 1080p з частотою 60 FPS рекомендується RTX 2060, але не чекайте, що зможете запустити її на високих або ультраналаштуваннях з 2060.

Щоб ця гра добре працювала на 2060, потрібно буде грати в неї з комбінацією середніх і високих налаштувань, як показано в аналізі продуктивності ПК Dying Light 2 від Digital Foundry. Якщо ви хочете грати в цю гру в роздільній здатності 1440p на ультра-налаштуваннях, вам знадобиться топове обладнання.

Dying Light 2 (фото: The Gamer)

Marvel's Spider-Man Remastered & Miles Morales

Marvel's Spider-Man Remastered та Spider-Man: Miles Morales - це дві пов'язані ігри, розроблені студією Insomniac Games, засновані на коміксах про Людину-павука.

Remastered є оновленою версією оригінальної гри Marvel's Spider-Man, випущеної в 2018 році, з покращеною графікою, анімацією та додаванням контенту, включаючи всі раніше випущені DLC.

У Miles Morales гравці керують Майлзом Моралесом, який стає новою Людиною-павуком і бореться із загрозами, які загрожують Нью-Йорку під час зимових свят.

Обидві ігри пропонують захоплюючий відкритий світ з можливістю вільного переміщення Нью-Йорком, а також динамічні бойові механіки і глибока розповідь про дружбу, відповідальність і героїзм.

Для гри зі стійкою частотою кадрів потрібні GTX 1060 та Intel i5-4670, але тим, хто хоче грати в 4K, знадобиться графічний процесор Nvidia 30 або 40 серії. Якщо ви чутливі до зникнення кадрів, ця гра підтримує технологію генерації кадрів DLSS 3.0 від Nvidia, одну з небагатьох ігор для ПК, які підтримують цю функцію.

Marvel's Spider-Man Remastered & Miles Morales (фото: The Gamer)

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - одна з найпрекрасніших ігор, випущених у 2021 році. Гарне освітлення, реалістичні моделі автомобілів та неймовірні погодні ефекти - все це створює захоплюючий досвід, який оцінять усі фанати гонок. Це також робить гру досить вимогливою до ресурсів ПК.

Рекомендована відеокарта для Horizon 5 - GTX 1070, що значно більше рекомендованої для Horizon 4 GTX 970. І це тільки для роздільної здатності 1080p при 60 FPS.

Якщо ви хочете вивести Horizon 5 на територію 4K, вам знадобиться як мінімум RTX 2080ti або RTX 3070. Вам також знадобиться потужніший процесор, щоб підтримувати стабільні 60 FPS під час гонок цієї гри, що вимагають високої продуктивності.

Forza Horizon 5 (фото: The Gamer)