Дело не в нитратах: Супрун рассказала всю правду об арбузах

Уляна Супрун рассказала про арбузы, их пользу и почему в некоторых случаях эта ягода может негативно повлиять на здоровье человека. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что большую опасность представляют не сколько ранние арбузы (до "сезона"), сколько грязные и не мытые.

Мякоть арбуза на 92-95% состоит из воды, а остальное является незначительным количеством клетчатки, витамина С, красных пигментов каротиноиды и ликопена, аминокислоты аргинина и цитруллина. В арбузах в небольшом количестве присутствуют все 19 витаминов и 11 минералов. В них содержится около 4-6% сахаров: глюкозы, фруктозы и сахарозы. Калорийность составляет около 30 калорий на 100 гр.

Ликопеном является каротиноид, жирорастворимый пигмент, который определяет цвет арбузов и помидоров. Чем краснее арбуз, тем больше в нем ликопена. В арбузе содержится такая же форма ликопена, как и в нашей плазме крови - цис-ликопен.

Он имеет мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства и уменьшает тромбообразование. Чем больше ликопена в сыворотке крови и жировой ткани, тем меньше шансы развития атеросклероза и рака молочной железы.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

"Он особенно важен для курильщиков, ведь курение запускает свободнорадикальные процессы, которые портят эндотелий (выстилку) сосудов и способствуют развитию атеросклеротических бляшек", - написала Супрун.

Кроме того, ликопен также снижает синтез холестерина печенью, способствует поглощению клетками липопротеинов крови и снижает риск остеопороза.

"Но съесть арбуз, и думать, что теперь можно курить и все будет в порядке, не стоит. Речь идет о ежедневном потреблении ликопена: в составе арбузов, грейпфрутов, помидоров. Это означает уменьшение риска, а не полную ликвидацию проблемы", - отметила она.

Цитрулином является аминокислота, которая не входит в состав белков, но участвует в азотистом обмене. Кстати, само слово "цитруллин" происходит от латинского названия арбуза. Эта аминокислота имеет хорошую биодоступность, хорошо поглощается в кишечнике, и превращается в аминокислоту аргинин.

"Хорошие новости, из аргинина образуется закись азота NO - вещество, необходимое для расширения сосудов, в том числе в пещеристых телах во время эрекции и предотвращения гипертензии. Кроме этого, цитруллин активирует и сам фермент NO-синтазы, который производит закись азота.

Плохие новости - минимальная эффективная доза цитруллина это 3 грамма, а лучшая - 10 граммов. Для этого надо съесть от 1,5 до 5 килограммов арбузу за раз", - написала и.о. главы Минздрава и тут же посоветовала так не делать. Добавки также не решают вопрос, потому что такое количество цитруллина будет иметь побочные эффекты для кишечника.

Арбузы очень полезны людям, которые тренируются, так как это и быстрые углеводы, и антиоксиданты, аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов.

Исследования показывают, что арбузный сок/пюре имеют такое же действие, как спортивные напитки, но ощущения от тренировки лучше.

Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов. В опытах его употребляли по 500 мл за раз после тренировки.

Цитруллин способствует набору и поддержке мышечной массы у спортсменов, так как активирует тот же сигнальный каскад, как и любимая многими добавка ВСАА.

Супрун отметила, что ежедневное потребление арбуза нужно людям с атеросклерозом, женщинам в менопаузе и людям с гипертензией и пре-гипертензией.

Также арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов.

Арбуз советуют есть людям, стремящимся уменьшить потребление калорий. При этом Супрун напомнила, что эти калории происходят из сахаров, а телу человека сахара много не надо. При похудении важно потреблять достаточно белка, иначе оно будет происходить прежде всего за счет мышц, а не жира.

Арбузы у многих сразу ассоциируются с нитратами, при этом они не представляют угрозы здоровью. На самом деле, нитраты поступают к нам целый год с овощами (особенно свеклой, редисом, шпинатом, рукколой), мясом и питьевой водой. Количество нитратов в арбузах варьируется, но допустимая ВОЗ норма нитратов для человека весом 60 кг равна 300 мг. Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза, которого щедро поливали аммонийного селитрой. Эта норма рассчитана прежде всего для младенцев - 50 мг/кг, а младенцы значительно уязвимее к действию нитратов взрослых и старших детей.

Если сравнить с мясом, то в нем нитратов может быть до 1000 мг/кг, а в тепличных шпинате или редисе - до 2500 мг/кг. Африканские арбузы (из Сенегала или Конго) содержат от 170 до 280 мг нитратов на 1 кг.

Супрун подчеркнула, что нитраты в арбузах не являются ядом - их очень мало. Но младенцам арбузный сок давать нельзя.

Иллюстративное фото: Арбуз (pixabay.com)

Руководительница Минздрава рассказала, почему иногда человеку бывает плохо после арбузов.

Тошнота, диарея, боль в животе сопровождают кишечные инфекции, в частности, сальмонеллез и листериоз. Salmonella и Listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке у мяса. Если их резать и пробовать перед покупкой, есть ли дома немытыми, то бактерии с поверхности попадут в мякоть и впоследствии в кишечник. Достаточно даже купить пол арбуза в супермаркете, чтобы в разрез попали бактерии. Поэтому угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные, расскзала Супрун.

Она не рекомендует переедать арбузы люди с гиперкалиемией, избытком калия в крови. В этих ягодах содержится калий, который здоровому человеку будет на пользу, а тем, кто не может регулировать уровень калия в крови, повредит и вызовет аритмию или спазмы мышц.

Также Супрун сообщила, что в арбузе сравнительно мало сахаров, но 1 литр арбузной мякоти - это уже 60 граммов сахара.

Семена арбуза, которые обычно выбрасывают, на самом деле очень богаты белком, жирами, минералами цинка, магния, кальция, фосфора, калия, меди, аминокислоты аргинин и фитостеролы (биологически активные соединения). Нутриенты этого семена полезны в случае диабета, сердечно-сосудистых болезней и снижении мужской фертильности, хотя эти данные пока не подтверждены клиническими исследованиями (только лабораторными).

Но в то же время арбузные семечки содержат так называемые антинутриенты: фитин, таннины, оксаловую кислоту и ингибиторы трипсина (фермента, расщепляющего белки).

"Поэтому сырые семена есть не стоит. Лучше снижают содержание антинутриентив сушка в духовке или жарки. Масло из арбузных семян используют в ряде стран, а перемолотые семена улучшают качество теста.

Супрун расказала, что замороженный арбузный сок имеет практически такие же свойства, как и свежий арбуз.

Также можно пастеризовать сок. Прогреть до 78 градусов и выключить. Это увеличивает биодоступность ликопена и продлевает срок хранения сока. Правда, при этом сок меняет цвет и консистенцию.

Можно приготовить салат из арбуза, сыра феты, мяты и оливкового масла. Или вариацию ливанской блюда табуле (tabbouleh) из кускуса, арбуза, лука и брынзы.

Из пюре арбуза можно делать желе.

Есть еще рецепты варенья из кожуры арбуза. Его делают из белой, а не зеленой части. Но они предполагают использование значительного количества сахара. Кожуры арбуза без зеленой части можно мариновать, а затем поджаривать.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

К слову, ранее Уляна Супрун порекомендовала украинцам не переводить свежие фрукты на варенье и предложила другие, альтернативные способы сохранения на зиму.

Как сообщалось, в Украине определили арбуз-рекордсмен сезона 2019. Плод, который стал победителем в этом году, весит 31,8 килограмма. Это определили на ежегодном празднике бахчевых, который прошел в городе Голая Пристань Херсонской области.