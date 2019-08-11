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В Украине вырастили гигантский арбуз: его вес впечатляет (видео)

STYLERЖизнь    11.08.2019 - 18:07
В Украине вырастили гигантский арбуз: его вес впечатляет (видео)
Фото: Арбузы (pixabay.com)

В Херсонской области прошел фестиваль арбузов, на котором выбрали плод-рекордсмен

В Украине определили арбуз-рекордсмен сезона 2019. Плод, который стал победителем в этом году, весит 31,8 килограмма. Это определили на ежегодном празднике бахчевых, который прошел в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщается в сюжете ТСН.

Видео: в Херсонской области определили самый большой арбуз в Украине (YouTube/ТСН)

Также на фестивале  определили самую большую дыню - почти 6,5 кг, и тыкву - более 34 кг. Такие результаты говорят, что сезон в этом году достаточно неплохой.

Владелец арбуза-рекордсмена рассказал, как ему удалось вырастить такую большую ягоду.

"Надо вовремя посадить, смотреть на погодные условия, поливать, ухаживать. Мы удобрения не добавляем. Там немножко азота добавили, чтобы он только стартанул, - и все", - заявил он.

В то же время фермеры отметили, что неделю назад закупочная цена на арбузы очень упала. Бахчевые с поля стоят 60 копеек за килограмм. Судя по всему, арбузный сезон в самом разгаре и украинцы скоро дождутся арбузов по демократичной цене.

Читайте также в нашем материале, Дыни и арбузы в Киеве: как купить хорошие и не отравиться.

Как мы ранее сообщали, Уляна Супрун порекомендовала украинцам не переводить свежие фрукты на варенье и предложила другие, альтернативные способы сохранения на зиму.

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