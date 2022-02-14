Что нужно узнать о мужчине до начала отношений: эти пункты важно обсудить на первых свиданиях

Отношение к бывшим

Вопрос о бывших партнершах может дать очень много информации. Во-первых, не стоит заводить отношения с тем, кто еще не забыл экс-возлюбленную и до сих пор имеет к ней чувства.

Во-вторых, не стоит связываться с парнем, который свою бывшую описывает самыми последними и неприятными словами. Партнеры могут не сойтись характерами, причинить друг другу боль, но это не повод обвинять своих эксов во всех смертных грехах. И кстати, это тоже признак того, что парень еще не отпустил ситуацию.

А вот фразы "Она хороший человек, но не для меня" или ссылается на разные взгляды на жизнь, которые не позволили построить отношения – хороший знак. Бывшие отношения окончены и парень склонен к анализу ошибок.

Отношение к деньгам

Эта тема очень деликатная, но именно она входит в шорт-лист вещей, которые важны для построения хороших отношений. Некоторые легко расстаются с деньгами, некоторые видят смысл в постоянной экономии и накапливании.

Найти взаимопонимание, если у вас с партнером разные взгляды на финансы, будет очень непросто. Такие разногласия часто приводят к разрыву, поэтому стоит обсудить эту тему до начала отношений.

Планы на ближайшее будущее

Обязательно спросите у потенциального партнера о планах на ближайшие полгода-год и сравните их со своими планами и взглядами. Не стоит вступать в отношения с тем, кто собирается в ближайшее время переехать в другой город или страну.

Или же мужчина прямо говорит, что у него в приоритете сейчас учеба или работа (или и то, и другое вместе). Просто поинтересуйтесь, есть ли у него время на личную жизнь в ближайшее время.

Личное пространство

В отношениях очень важны границы и личное пространство. Некоторым людям необходимо чаще и дольше находиться в одиночестве, а кое-кто не может находиться в уединении даже один-два вечера в неделю.

Также очень важно доверие. Некоторые парни сразу после начала отношений пытаются взять под контроль общение девушки с друзьями и ее социальные сети. Или же женщина готова полностью ограничить свободу своего бойфренда – стоит обсудить эти моменты заранее.

Мнение об изменах

Все люди разные и современное общество стало настолько многогранным в своих мнениях, что стоит заранее обсудить и взгляды на измену. Для одного мужчины нормально, если вы время от времени видитесь с друзьями противоположного пола, а для другого - изменой станет сообщение с сердечками в соцсетях или поцелуй в щеку при встрече.

И у мужчин в этом пункте все может быть по-разному. Некоторые даже считают сексуальные отношения на стороне - нормой.

Разница во взглядах в этой теме всегда приводит к конфликтам. Поэтому, заранее обсудите с потенциальным партнером все, что является допустимым в отношениях, а что - нет.

Свободное время

Еще один вопрос, ответ на который будет очень важен. Для построения крепких отношений, у партнеров должны совпадать большинство взглядов на жизнь. И любимые занятия в свободное время – один из таких взглядов.

Если вы любите путешествовать, а парень - заядлый домосед, который боится летать самолетами или перемещаться дальше, чем от офиса до дома - не стоит связываться.

Если для вас самый лучший отдых – это уютное кресло с книгой, а парень - фанат дайвинга, прыжков с парашютом - тем более.

Вам нужно найти "точки соприкосновения", из которых складывается ваша жизнь. Это может любовь к горам, спорт, страсть к новым местам или же - обоюдное желание на выходных втыкать в сериал в обнимку с пиццей.

Как он справляется с тяжелыми ситуациями

Этот пункт стоит изучить заранее, так как именно в тяжелых ситуациях чаще всего партнер и узнается. Вам стоит узнать, какими навыками решения различных проблем обладает ваш потенциальный партнер.

Умеет ли он обсуждать конфликты и искать компромиссы, может ли он взять инициативу на себя в критической ситуации? Если парень заводится с полуоборота из-за мелочей и не может обсудить причины конфликта - задумайтесь, нужны ли вам такие отношения

Дети

На первых свиданиях тему детей чаще всего не поднимают. И абсолютно зря. Потому что вопрос с детьми может появиться в любой момент.

Если вы в каком-то там будущем хотите двух детей, а ваш партнер принял решение отказаться от продолжения рода - будет плохо, если вы узнаете об этом после года отношений.

Если ваши взгляды не совпадают по данному пункту кардинально - не стоит вступать в отношения. Не нужно уговаривать себя, что он поменяет свою точку зрения. Вас ждет разочарование и разрыв.

В чем он не пойдет на компромисс

У каждого человека есть пункты, в которых уже принято твердое и окончательное решение. Например, вы точно уверены, что не сможете простить измену. Стоит убедиться, что ваш партнер согласен с вами по похожим вопросам.

Нужно заранее узнать все "камни преткновения", которые могут возникнуть на вашем совместном пути. И до начала бурного развития отношений, чтобы понять, с чем вы сможете смириться и с чем согласиться точно не готовы.

Религиозные и политические взгляды

Ранее развитие отношений без схожих религиозных взглядов было практически невозможно. Сейчас к этому вопросу относятся проще.

Хотя убежденный агностик не сможет найти общий язык с фанатичным христианином. Если вы собираетесь строить серьезные отношения с потенциальным кавалером - обсудите эту тему заранее.

С политическими взглядами тоже не все так просто. И лучше, если вы узнаете о них заранее. Так как в будущем несовпадение по этому пункту может не просто разрушить отношения, а и спровоцировать грандиозный скандал.