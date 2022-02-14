Що потрібно дізнатися про чоловіка до початку відносин: ці пункти важливо обговорити на перших побаченнях

Перші побачення дуже важливі для розвитку відносин. Саме на них ми намагаємося дізнатися побільше про людину, з яким збираємося будувати відносини.
І є важливі теми, які варто обговорити з партнером до того, як ви приймете рішення бути разом. Інакше в майбутньому це може обернутися розривом і розбитим серцем.
Що обов'язково потрібно дізнатися про чоловіка до початку відносин – читайте в матеріалі нижче.
Питання про колишніх партнерок може дати дуже багато інформації. По-перше, не варто заводити стосунки з тим, хто ще не забув екскохану і досі має до неї почуття.
По-друге, не варто зв'язуватися з хлопцем, який свою колишню описує найостаннішими та неприємними словами. Партнери можуть не зійтися характерами, заподіяти один одному біль, але це не привід звинувачувати своїх ексів у всіх смертних гріхах. І до речі, це теж ознака того, що хлопець ще не відпустив ситуацію.
А ось фрази "вона хороша людина, але не для мене" або посилається на різні погляди на життя, які не дозволили побудувати стосунки – хороший знак. Колишні стосунки закінчені й хлопець схильний до аналізу помилок.
Ця тема дуже делікатна, але саме вона входить в шорт-лист речей, які важливі для побудови хороших стосунків. Деякі легко розлучаються з грошима, деякі бачать сенс в постійній економії та накопиченні.
Знайти взаєморозуміння, якщо у вас з партнером різні погляди на фінанси, буде дуже непросто. Такі розбіжності часто призводять до розриву, тому варто обговорити цю тему до початку стосунків.
Обов'язково запитайте у потенційного партнера про плани на найближчі півроку-рік і порівняйте їх зі своїми планами та поглядами. Не варто вступати у стосунки з тим, хто збирається найближчим часом переїхати в інше місто або країну.
Або ж чоловік прямо говорить, що у нього в пріоритеті зараз навчання або робота (або і те, і інше разом). Просто поцікавтеся, чи є у нього час на особисте життя найближчим часом.
У стосунках дуже важливі кордони та особистий простір. Деяким людям необхідно частіше і довше перебувати на самоті, а дехто не може перебувати на самоті навіть один-два вечори на тиждень.
Також дуже важлива довіра. Деякі хлопці відразу після початку стосунків намагаються взяти під контроль спілкування дівчини з друзями і її соціальні мережі. Або ж жінка готова повністю обмежити свободу свого бойфренда - варто обговорити ці моменти заздалегідь.
Всі люди різні й сучасне суспільство стало настільки багатогранним у своїх думках, що варто заздалегідь обговорити й погляди на зраду. Для одного чоловіка нормально, якщо ви час від часу бачитеся з друзями протилежної статі, а для іншого - зрадою стане повідомлення з сердечками в соцмережах або поцілунок в щоку при зустрічі.
І у чоловіків в цьому пункті все може бути по-різному. Деякі навіть вважають сексуальні відносини на стороні - нормою.
Різниця в поглядах в цій темі завжди призводить до конфліктів. Тому, заздалегідь обговоріть з потенційним партнером все, що є допустимим у відносинах, а що - ні.
Ще одне питання, відповідь на яке буде дуже важливим. Для побудови міцних стосунків, у партнерів повинні збігатися більшість поглядів на життя. І улюблені заняття у вільний час - один з таких поглядів.
Якщо ви любите подорожувати, а хлопець - завзятий домосід, який боїться літати літаками або переміщатися далі, ніж від офісу до будинку - не варто зв'язуватися.
Якщо для вас найкращий відпочинок - це затишне крісло з книгою, а хлопець - фанат дайвінгу, стрибків з парашутом - тим більше.
Вам потрібно знайти "точки дотику", з яких складається ваше життя. Це може любов до гір, спорт, пристрасть до нових місць або ж - обопільне бажання на вихідних втикати в серіал обійнявшись з піцою.
Цей пункт варто вивчити заздалегідь, оскільки саме у важких ситуаціях найчастіше партнер і впізнається. Вам варто дізнатися, якими навичками розв'язання різних проблем володіє ваш потенційний партнер.
Чи вміє він обговорювати конфлікти та шукати компроміси, чи може він взяти ініціативу на себе в критичній ситуації? Якщо хлопець заводиться з напівоберта через дрібниці й не може обговорити причини конфлікту - задумайтеся, чи потрібні вам такі відносини
На перших побаченнях тему дітей найчастіше не піднімають. І абсолютно даремно. Тому що питання з дітьми може з'явитися в будь-який момент.
Якщо ви в якомусь там майбутньому хочете двох дітей, а ваш партнер прийняв рішення відмовитися від продовження роду - буде погано, якщо ви дізнаєтеся про це після року відносин.
Якщо ваші погляди не збігаються по даному пункту кардинально - не варто вступати у стосунки. Не потрібно вмовляти себе, що він змінить свою точку зору. Вас чекає розчарування і розрив.
У кожної людини є пункти, в яких вже прийнято тверде та остаточне рішення. Наприклад, ви точно впевнені, що не зможете пробачити зраду. Варто переконатися, що ваш партнер згоден з вами зі схожих питань.
Потрібно заздалегідь дізнатися все" камені спотикання", які можуть виникнути на вашому спільному шляху. І до початку бурхливого розвитку відносин, щоб зрозуміти, з чим ви зможете змиритися і з чим погодитися точно не готові.
Раніше розвиток стосунків без схожих релігійних поглядів був практично неможливим. Зараз до цього питання ставляться простіше.
Хоча переконаний агностик не зможе знайти спільну мову з фанатичним християнином. Якщо ви збираєтеся будувати серйозні стосунки з потенційним кавалером - обговоріть цю тему заздалегідь.
З політичними поглядами теж не все так просто. І краще, якщо ви дізнаєтеся про них заздалегідь. Тому, що в майбутньому розбіжність по цьому пункту може не просто зруйнувати відносини, а й спровокувати грандіозний скандал.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі причини, через які люди не можуть побудувати близькі стосунки.
А також розповідали про те, що вчені довели кардинальні відмінності в жіночій і чоловічій мудрості.