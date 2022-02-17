Что нужно сделать перед употреблением витаминов: врач дала точный ответ

Во время пандемии коронавируса многие люди начали принимать витамины и различные добавки. Однако, не все знают, действительно ли они нужны организму и идут ли на пользу.

По словам врача интегративной медицины, доктора медицинских наук Мелинды Ринг, самостоятельное назначение себе лекарств в лучшем случае не будет иметь результата, а в худшем может серьезно навредить.

Важно также знать, что добавки не лечат конкретных заболеваний, а лишь поддерживают организм при правильном приеме. С особой осторожностью их необходимо назначить детям, лицам пожилого возраста и беременным женщинам.

Что нужно сделать перед приемом

Обследование

Стоит понимать, что вы хотите улучшить и чего ожидаете от добавок. Также нужно изучить механизм действия препарата и сравнить пользу и риск вреда для вашего здоровья.

Что нужно сделать перед приемом витаминов и добавок (freepik)

Консультация с врачом

Это важный пункт, ведь специалист сможет оценить ваше состояние и составить наилучшую схему лечения. В частности если вы уже принимаете лекарства против хронических заболеваний, то об этом нужно сообщить врачу, ведь добавки могут повлиять на механизм действия препаратов.

Рацион

Перед приемом добавок следует тщательно проанализировать схему питания. В частности, если рацион сбалансирован, то в дополнительных препаратах может не быть необходимости.

Проверка качества

Если после прохождения обследования и консультации со специалистами, вы решились на прием добавок, то позаботьтесь о том, чтобы выбрать качественные препараты.

Советуем выбирать известные и проверенные бренды и убедиться, что они содержат необходимые сертификаты и защищены от фальсификации.