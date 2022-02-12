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Названы витамины, которые повышают иммунитет человека

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Суббота 12 февраля 2022 17:38
Названы витамины, которые повышают иммунитет человека Какие витамины нужно пить зимой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой организм человека нуждается в защите и витаминах. Все потому, что в этот период организм атакуют вирусы и бактерии. Поэтому важно пополнить запас витаминов, которые необходимы человеку.

Об этом пишет издание Single Care.

В частности, большинство полезных веществ мы получаем из пищи, однако иногда их запас недостаточен и возникает потребность в потреблении добавок.

Цинк

Он незаменим в период распространения острых респираторных заболеваний, так как может противостоять вирусам и бактериям

Пробиотики

Большая часть иммунной системы находится в кишечнике, поэтому его правильная работа очень важна для общего здоровья. Они улучшают микрофлору и заселяют кишечник полезными бактериями, которые помогают поддерживать пищеварение.

Названы витамины, которые повышают иммунитет человекаКакие витамины нужно пить зимой (freepik)

Витамин С

Этот витамин является антиоксидантом, противодействует негативному окислительному воздействию свободных радикалов. Также он обладает значительными противовоспалительными свойствами и помогает противостоять вирусам.

Много этого витамина в клубнике или брокколи.

Витамин В

Витамины группы B оказывают положительное влияние на организм в любое время года. Они улучшают настроение, успокаивают нервную систему и ускоряют обновление клеток.

Витамин D

Эксперты говорят, что пополнить запас этого витамина мы можем из еды и солнца. Поскольку зимой большинство людей не получают достаточного количества солнечных лучей, то следует рассмотреть возможность дополнительного приема витамина D.

Ранее мы сообщали, по каким признакам можно определить нехватку витаминов.

Также мы писали, какой чудо-продукт повышает иммунную систему и улучшает пищеварение.

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