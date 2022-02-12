Названы витамины, которые повышают иммунитет человека
Зимой организм человека нуждается в защите и витаминах. Все потому, что в этот период организм атакуют вирусы и бактерии. Поэтому важно пополнить запас витаминов, которые необходимы человеку.
Об этом пишет издание Single Care.
В частности, большинство полезных веществ мы получаем из пищи, однако иногда их запас недостаточен и возникает потребность в потреблении добавок.
Цинк
Он незаменим в период распространения острых респираторных заболеваний, так как может противостоять вирусам и бактериям
Пробиотики
Большая часть иммунной системы находится в кишечнике, поэтому его правильная работа очень важна для общего здоровья. Они улучшают микрофлору и заселяют кишечник полезными бактериями, которые помогают поддерживать пищеварение.
Какие витамины нужно пить зимой (freepik)
Витамин С
Этот витамин является антиоксидантом, противодействует негативному окислительному воздействию свободных радикалов. Также он обладает значительными противовоспалительными свойствами и помогает противостоять вирусам.
Много этого витамина в клубнике или брокколи.
Витамин В
Витамины группы B оказывают положительное влияние на организм в любое время года. Они улучшают настроение, успокаивают нервную систему и ускоряют обновление клеток.
Витамин D
Эксперты говорят, что пополнить запас этого витамина мы можем из еды и солнца. Поскольку зимой большинство людей не получают достаточного количества солнечных лучей, то следует рассмотреть возможность дополнительного приема витамина D.
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