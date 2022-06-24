Как нужно правильно сидеть за рулем: эти правила должен знать каждый водитель

Многие современные люди значительную часть времени проводят за рулем автомобиля. При этом нередко поездки сопровождаются физическим дискомфортом. При этом такие ощущения в основном зависят не от особенностей сидений, а от того, как в них располагается водитель.
При правильной посадке водитель чувствует себя комфортно и способен быстро реагировать на любые внештатные ситуации. Читайте в нашем материале ниже советы водителям, как же нужно правильно сидеть за рулем.
Плохая поза за рулем может привести к повышенному риску дискомфорта в шее, спине, плечах, руках, запястьях, пальцах, ногах и ступнях. Со временем это может привести к хронической боли. Кроме того, одно исследование показало, что водители с плохой посадкой также имеют повышенный риск серьезных травм в случае аварии.
Вам когда-нибудь было неудобно сидеть прямо, как шомпол? Вот почему вы должны наклонить свое сиденье примерно на 100-110 градусов. Не слишком далеко, потому что слишком сильно отклоняясь назад, вам придется смотреть вниз, что приводит к напряжению шеи.
Поднимите сиденье так, чтобы уровень ваших глаз был примерно на 8 см выше верхней части рулевого колеса, но не настолько, чтобы удариться головой о крышу. Убедитесь, что вы все еще можете видеть свои приборы, такие как спидометр.
Это имеет решающее значение по причинам, упомянутым выше. Ваши руки должны быть слегка согнуты (около 120 градусов), а грудь не должна быть ближе 30 см от руля. Оптимальное расстояние до руля самостоятельно определить достаточно просто - запястья рук при правильном положении будут свободно "дотягиваться" до крайней верхней точки обода, при этом ступица не должна "нацеливаться" в область живота водителя, а "смотреть" ему в лицо.
Отрегулируйте сиденье так, чтобы вы могли полностью нажимать на педали, не отрывая спины от сиденья. Также убедитесь, что ваши колени слегка согнуты (около 20-30 градусов).
Следите за тем, чтобы задние части коленей не касались сиденья, так как оно препятствует кровообращению. Убедитесь, что между тыльной стороной коленей и подушкой сиденья есть зазор в два пальца.
Отрегулируйте подголовник так, чтобы он располагался посередине головы, и следите за тем, чтобы голова не была слишком далеко впереди. Это предотвращает повреждение шеи и предотвращает хлыстовую травму.
Никогда ремень не должен оказаться на уровне горла. Ремень прилегает к груди так, что между ними можно просунуть ладонь. Тогда ремень не будет давить на грудную клетку, и в экстренной ситуации спасет водителя.
Прежде чем перемещать зеркала, убедитесь, что вы сидите в правильном положении для вождения. Вы должны отрегулировать их так, чтобы вы могли видеть часть своего автомобиля и движение сзади и сбоку, не вытягивая шею.
Отрегулируйте поясничную опору сиденья так, чтобы вы чувствовали равномерное давление от плеч до бедер. Вы можете купить подушки или опоры для поясницы, если в вашем автомобиле нет поясничной опоры.
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