Як потрібно правильно сидіти за кермом: ці правила повинен знати кожен водій

Багато сучасних людей значну частину часу проводять за кермом автомобіля. При цьому нерідко поїздки супроводжуються фізичним дискомфортом. При цьому такі відчуття в основному залежать не від особливостей сидінь, а від того, як в них розташовується водій.
При правильній посадці водій відчуває себе комфортно і здатний швидко реагувати на будь-які позаштатні ситуації. Читайте в нашому матеріалі нижче поради водіям, як же потрібно правильно сидіти за кермом.
Погана поза за кермом може призвести до підвищеного ризику дискомфорту в шиї, спині, плечах, руках, зап'ястях, пальцях, ногах і ступнях. З часом це може призвести до хронічного болю. Крім того, одне дослідження показало, що водії з поганою посадкою також мають підвищений ризик серйозних травм у разі аварії.
Вам коли-небудь було незручно сидіти прямо, як шомпол? Ось чому ви повинні нахилити своє сидіння приблизно на 100-110 градусів. Не надто далеко, тому що занадто сильно відхиляючись назад, вам доведеться дивитися вниз, що призводить до напруги шиї.
Підніміть сидіння так, щоб рівень ваших очей був приблизно на 8 см вище верхньої частини рульового колеса, але не настільки, щоб вдаритися головою об дах. Переконайтеся, що ви все ще можете бачити свої прилади, такі як спідометр.
Це має вирішальне значення з причин, згаданих вище. Ваші руки повинні бути злегка зігнуті (близько 120 градусів), а груди не повинні бути ближче 30 см від керма. Оптимальну відстань до керма самостійно визначити досить просто - зап'ястя рук при правильному положенні будуть вільно "дотягуватися" до крайньої верхньої точки обода, при цьому маточина не повинна "націлюватися" в область живота водія, а "дивитися" йому в обличчя.
Відрегулюйте сидіння так, щоб ви могли повністю натискати на педалі, не відриваючи спини від сидіння. Також переконайтеся, що ваші коліна злегка зігнуті (близько 20-30 градусів).
Слідкуйте за тим, щоб задні частини колін не торкалися сидіння, так як воно перешкоджає кровообігу. Переконайтеся, що між тильною стороною колін і подушкою сидіння є зазор в два пальці.
Відрегулюйте підголівник так, щоб він розташовувався посередині голови, і стежте за тим, щоб голова не була занадто далеко попереду. Це запобігає пошкодженню шиї і запобігає хлистовим травмам.
Ніколи ремінь не повинен опинитися на рівні горла. Ремінь прилягає до грудей так, що між ними можна просунути долоню. Тоді ремінь не буде тиснути на грудну клітку, і в екстреній ситуації врятує водія.
Перш ніж переміщати дзеркала, переконайтеся, що ви сидите в правильному положенні для водіння. Ви повинні відрегулювати їх так, щоб ви могли бачити частину свого автомобіля і рух ззаду і збоку, не витягаючи шию.
Відрегулюйте поперекову опору сидіння так, щоб ви відчували рівномірний тиск від плечей до стегон. Ви можете купити подушки або опори для попереку, якщо у вашому автомобілі немає поперекової опори.
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