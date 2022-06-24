Як потрібно правильно сидіти за кермом: ці правила повинен знати кожен водій

Погана поза за кермом може призвести до підвищеного ризику дискомфорту в шиї, спині, плечах, руках, зап'ястях, пальцях, ногах і ступнях. З часом це може призвести до хронічного болю. Крім того, одне дослідження показало, що водії з поганою посадкою також мають підвищений ризик серйозних травм у разі аварії.

Як правильно сидіти за кермом: головні правила

1. Відкиньтеся назад.

Вам коли-небудь було незручно сидіти прямо, як шомпол? Ось чому ви повинні нахилити своє сидіння приблизно на 100-110 градусів. Не надто далеко, тому що занадто сильно відхиляючись назад, вам доведеться дивитися вниз, що призводить до напруги шиї.

2. Сядьте на потрібній висоті.

Підніміть сидіння так, щоб рівень ваших очей був приблизно на 8 см вище верхньої частини рульового колеса, але не настільки, щоб вдаритися головою об дах. Переконайтеся, що ви все ще можете бачити свої прилади, такі як спідометр.

3. Не сідайте занадто близько до керма.

Це має вирішальне значення з причин, згаданих вище. Ваші руки повинні бути злегка зігнуті (близько 120 градусів), а груди не повинні бути ближче 30 см від керма. Оптимальну відстань до керма самостійно визначити досить просто - зап'ястя рук при правильному положенні будуть вільно "дотягуватися" до крайньої верхньої точки обода, при цьому маточина не повинна "націлюватися" в область живота водія, а "дивитися" йому в обличчя.

4. Переконайтеся, що ви можете правильно натискати на педалі.

Відрегулюйте сидіння так, щоб ви могли повністю натискати на педалі, не відриваючи спини від сидіння. Також переконайтеся, що ваші коліна злегка зігнуті (близько 20-30 градусів).

5. Розрив в два пальці.

Слідкуйте за тим, щоб задні частини колін не торкалися сидіння, так як воно перешкоджає кровообігу. Переконайтеся, що між тильною стороною колін і подушкою сидіння є зазор в два пальці.

6. Правильне положення підголівника запобігає хлистовим травмам.

Відрегулюйте підголівник так, щоб він розташовувався посередині голови, і стежте за тим, щоб голова не була занадто далеко попереду. Це запобігає пошкодженню шиї і запобігає хлистовим травмам.

7. Переконайтеся, що ремінь безпеки лежить від плеча і проходить уздовж всіх грудей.

Ніколи ремінь не повинен опинитися на рівні горла. Ремінь прилягає до грудей так, що між ними можна просунути долоню. Тоді ремінь не буде тиснути на грудну клітку, і в екстреній ситуації врятує водія.

8. Відрегулюйте дзеркала.

Перш ніж переміщати дзеркала, переконайтеся, що ви сидите в правильному положенні для водіння. Ви повинні відрегулювати їх так, щоб ви могли бачити частину свого автомобіля і рух ззаду і збоку, не витягаючи шию.

9. Забезпечте правильну поперекову підтримку.

Відрегулюйте поперекову опору сидіння так, щоб ви відчували рівномірний тиск від плечей до стегон. Ви можете купити подушки або опори для попереку, якщо у вашому автомобілі немає поперекової опори.