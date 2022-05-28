UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что нужно есть и от каких продуктов стоит отказаться для сохранения молодости кожи

Фото: какие продукты помогают коже выглядеть сияющей (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Кожа является отражением кишечника человека, и внешний вид зависит от нашего рациона. Так, к примеру, появление пятен на лице, темных кругов под глазами и их опухание сигнализируют, что с кишечником не все в порядке, отмечает специалист в области здоровья Виктория Адамс.

Эксперт объяснила, какие правила нужно соблюдать, чтобы исправить ситуацию и улучшить состояние кожи, передает Express.co.uk.

Специалист дала несколько рекомендаций по улучшению кожи с помощью изменения диеты.

Какие продукты полезны для кишечника

Прежде всего, Адамс советует употреблять побольше фруктов и овощей.

Также для кишечника полезны ферментированные продукты (кефир, квашеная капуста, кимчи, которые содержат пробиотики). Эти вещества помогают восстановить баланс бактерий в кишечнике, поясняет эксперт.

Важно не забывать о противовоспалительных продуктах, которые сделают кожу здоровой и улучшат состояние кишечника.

Какие еще полезные для кишечника продукты указывает специалист:

  • листовая зелень (в ней много клетчатки),
  • лимонник,
  • артишок,
  • красная капуста,
  • скумбрия, лосось,
  • анчоусы,
  • семена чиа

От чего следует отказаться

Эксперт в области здоровья рекомендует употреблять как можно меньше продуктов с высоким содержанием обработанных сахаров и переработанных жиров.

Еще одна полезная привычка - ограничение потребления жирной пищи и алкоголя. Дело в том, что печени сложно справиться с этими продуктами и напитками.

Ранее эксперты назвали 5 самых полезных овощей на планете, которые рекомендуют употреблять каждый день.

Напомним, перед этим диетолог рассказала, какой должна быть "антистрессовая" тарелка украинца во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
диетаЗдоровое питаниеЗдоровая едаСоветы диетолога