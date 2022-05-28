Що потрібно їсти і від яких продуктів варто відмовитися для збереження молодості шкіри
Шкіра є відображенням кишечника людини, і зовнішній вигляд залежить від нашого раціону. Так, наприклад, поява плям на обличчі, темних кіл під очима та їх набрякання сигналізують, що з кишечником не все в порядку, зауважує фахівець в області здоров'я Вікторія Адамс.
Експерт пояснила, яких правил потрібно дотримуватися, щоб виправити ситуацію і покращити стан шкіри, передає Express.co.uk.
Спеціаліст дала кілька рекомендацій щодо поліпшення шкіри за допомогою зміни дієти.
Які продукти корисні для кишечника
Перш за все, Адамс радить вживати побільше фруктів і овочів.
Також для кишечника корисні ферментовані продукти (кефір, квашена капуста, кімчі, які містять пробіотики). Ці речовини допомагають відновити баланс бактерій в кишечнику, пояснює експерт.
Важливо не забувати про протизапальні продукти, які зроблять шкіру здоровою і покращать стан кишечника.
Які ще корисні для кишечника продукти вказує фахівець:
- листова зелень (в ній багато клітковини),
- лимонник,
- артишок,
- червона капуста,
- скумбрія, лосось,
- анчоус,
- насіння чіа.
Від чого слід відмовитися
Експерт в області здоров'я рекомендує вживати якомога менше продуктів з високим вмістом оброблених цукрів і перероблених жирів.
Ще одна корисна звичка - обмеження споживання жирної їжі та алкоголю. Річ у тому, що печінці складно впоратися з цими продуктами та напоями
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