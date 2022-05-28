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Що потрібно їсти і від яких продуктів варто відмовитися для збереження молодості шкіри

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Субота 28 травня 2022 12:10
Що потрібно їсти і від яких продуктів варто відмовитися для збереження молодості шкіри Фото: які продукти допомагають шкірі виглядати сяючою (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Шкіра є відображенням кишечника людини, і зовнішній вигляд залежить від нашого раціону. Так, наприклад, поява плям на обличчі, темних кіл під очима та їх набрякання сигналізують, що з кишечником не все в порядку, зауважує фахівець в області здоров'я Вікторія Адамс.

Експерт пояснила, яких правил потрібно дотримуватися, щоб виправити ситуацію і покращити стан шкіри, передає Express.co.uk.

Спеціаліст дала кілька рекомендацій щодо поліпшення шкіри за допомогою зміни дієти.

Які продукти корисні для кишечника

Перш за все, Адамс радить вживати побільше фруктів і овочів.

Також для кишечника корисні ферментовані продукти (кефір, квашена капуста, кімчі, які містять пробіотики). Ці речовини допомагають відновити баланс бактерій в кишечнику, пояснює експерт.

Важливо не забувати про протизапальні продукти, які зроблять шкіру здоровою і покращать стан кишечника.

Які ще корисні для кишечника продукти вказує фахівець:

  • листова зелень (в ній багато клітковини),
  • лимонник,
  • артишок,
  • червона капуста,
  • скумбрія, лосось,
  • анчоус,
  • насіння чіа.

Від чого слід відмовитися

Експерт в області здоров'я рекомендує вживати якомога менше продуктів з високим вмістом оброблених цукрів і перероблених жирів.

Ще одна корисна звичка - обмеження споживання жирної їжі та алкоголю. Річ у тому, що печінці складно впоратися з цими продуктами та напоями

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