UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как нужно хранить серебряные изделия, чтобы они не темнели: лучшие способы

Как правильно хранить серебро (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди любят носить серебряные украшения. Однако впоследствии эти вещи могут потерять свою красоту, если их неправильно хранить.

Что делать, чтобы серебро не темнело - читайте ниже.

Как известно, изделия из серебра подвержены потемнению, особенно если неправильно хранить их.

Потемневшим украшениям можно вновь вернуть чистоту и блеск, не допустив никаких повреждений серебряной поверхности. В этом помогут мыльная вода и нашатырный спирт.

Однако лучше хранить изделия так, чтобы они всегда сохраняли цвет.

Как правильно хранить

Чтобы серебряные украшения не потемнели, их нужно защитить сразу двумя "оболочками". В роли внутреннего слоя должен выступить целлофан, а роли наружного - фольга.

Сначала их следует положить в целлофановый пакетик. Необходимо, чтобы в мешочке почти не осталось воздуха. Далее украшения надо завернуть в алюминиевую фольгу. Важно, чтобы никаких отверстий не оставалось.

Если вещи из серебра будут храниться вот в такой двойной упаковке, то изделия точно не потемнеют.

Также все изделия из разных металлов нужно хранить отдельно, чтобы не было царапин и украшения не потемнели друг от друга. Даже если в коробке находятся только золотые или только серебряные предметы, то стоит убедиться, что они отделены друг от друга.

Кроме того, удачным решением может стать специальный чехол-органайзер с отделениями, дополненный мягким, приятным на ощупь материалом.

К тому же важно, чтобы коробки или контейнеры не были металлическими и с мелкими деталями внутри, которые могут поцарапать и повредить хрупкую поверхность.

Лучшим решением будут деревянные шкатулки или ящики с отсеками разного размера.

Ранее мы сообщали, как чистить золотые изделия чтобы они оставались яркими и не тускнели.

Также мы писали, что показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany.

Читайте РБК-Украина в Google News
украшение