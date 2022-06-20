Як потрібно зберігати срібні вироби, щоб вони не темніли: найкращі способи

Як відомо, вироби зі срібла схильні до потемніння, особливо якщо неправильно зберігати їх.

Потемнілим прикрасам можна знову повернути чистоту і блиск, не допустивши ніяких пошкоджень срібної поверхні. У цьому допоможуть мильна вода та нашатирний спирт.

Однак краще зберігати вироби так, щоб вони завжди зберігали колір.

Як правильно зберігати

Щоб срібні прикраси не потемніли, їх потрібно захистити відразу двома "оболонками".У ролі внутрішнього шару має виступити целофан, а ролі зовнішнього - фольга.

Спочатку їх слід покласти в целофановий пакетик. Необхідно, щоб у мішечку майже не залишилося повітря. Далі прикраси треба загорнути у алюмінієву фольгу. Важливо, щоб жодних отворів не залишалося.

Якщо речі зі срібла зберігатимуться ось у такому подвійному впакуванні, то вироби точно не потемніють.

Також всі вироби з різних металів потрібно зберігати окремо, щоб не було подряпин і прикраси не потемніли один від одного. Навіть якщо в коробці знаходяться тільки золоті або тільки срібні предмети, то варто переконатись, що вони відокремлені один від одного.

Окрім того, вдалим рішенням може стати спеціальний чохол-органайзер з відділеннями, доповнений м'яким, приємним на дотик матеріалом.

До того ж важливо, щоб коробки або контейнери не були металевими і з дрібними деталями всередині, які можуть подряпати і пошкодити крихку поверхню.

Кращим рішенням будуть дерев'яні шкатулки або ящики з відсіками різного розміру.