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Що потрібно робити, щоб рік був щасливим: Епіфаній дав корисну пораду

STYLERЖиття    31.12.2019 - 17:39
Що потрібно робити, щоб рік був щасливим: Епіфаній дав корисну пораду
Новий рік 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Епіфаній закликає українців робити добро

Новий рік 2020 вже зовсім близько, до нього залишилися лічені години. Глава Православної церкви митрополит Епіфаній закликає всіх людей робити добро щодня і тоді весь рік буде щасливим, тому що він буде духовно корисним. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Епіфаній написав, що 2019 рік,який завершується, був для багатьох багатий на різні події, включаючи радість і засмучення, досягнення і втрати, хороші і погані дні. За словами Іоанна Златоуста, хороший чи поганий день визначає не природа, а наша щирість або байдужість.

Кожен новий день не відрізняється від попереднього і якщо ми будемо робити добро, то для нас день буде корисним, а якщо ні, то будуть відповідні наслідки. Якщо ми будемо розуміти це і налаштовувати себе на добро, молячись і роблячи милосердя, то у нас буде щасливим не лише один день, а весь рік.

Предстоятель ПЦУ закликав зосередити свою увагу на щирій подяці Богу за всі добродійства, якими він обдарував кожного з нас і дав нам кожен день нашого життя.

"Просимо у Нього, щоб Він простив гріхи, вчинені за прожитий час, зглянувся на нас і благословив рік, який настає, миром і добробутом", - написав Епіфаній .

Нагадаємо, що Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво 25 грудня, якщо вони вважають за потрібне. При цьому він зазначив, що якщо більшість людей почнуть відзначати свято за григоріанським календарем, то незабаром можна буде всерйоз говорити про зміни в церкві.

При цьому Православна церква України підтримала ідею Епіфанія перенести дату святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Раніше повідомлялося про те, що влітку 2019 року в Україні були церковні війни, пов'язані з протистоянням Епіфанія і головою Київського патріархату Філаретом.

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