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Нужна срочная помощь бойцам на фронт: волонтер просит поддержать

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Суббота 07 мая 2022 11:39
Нужна срочная помощь бойцам на фронт: волонтер просит поддержать Волонтер просит о помощи для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским воинам на фронт необходимо приобрести коптеры Аутел. Они стоят 108 тысяч гривен, из них уже есть 47 тысяч гривен.

С просьбой помочь деньгами написала известный волонтер Наталия Юсупова.

"Прошу помощи и репоста. Продолжаются адские бои, рашисты стремятся к победе на 9 мая, но праздника у них не будет, потому что наши защитники им этого не позволят. Надо выкупить еще два коптера Аутел 108 тысяч гривен, уже есть 47 тыс. Дроны, это глаза, это корректировка огня и сброс по вражеским подразделениям. Прошу помочь, у кого есть возможность", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

4441 1144 5680 8508 Монобанк

IBAN UA643220010000026209326376076

ІПН/ЄДРПОУ 2795405900

4441111447002464 Монобанк

UA333220010000026206304456676

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860

Пайпал

[email protected]

Нужна срочная помощь бойцам на фронт: волонтер просит поддержатьВолонтер просит украинцев помочь с покупкой коптеров на фронт (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

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