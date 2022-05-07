Нужна срочная помощь бойцам на фронт: волонтер просит поддержать
Украинским воинам на фронт необходимо приобрести коптеры Аутел. Они стоят 108 тысяч гривен, из них уже есть 47 тысяч гривен.
С просьбой помочь деньгами написала известный волонтер Наталия Юсупова.
"Прошу помощи и репоста. Продолжаются адские бои, рашисты стремятся к победе на 9 мая, но праздника у них не будет, потому что наши защитники им этого не позволят. Надо выкупить еще два коптера Аутел 108 тысяч гривен, уже есть 47 тыс. Дроны, это глаза, это корректировка огня и сброс по вражеским подразделениям. Прошу помочь, у кого есть возможность", - написала Юсупова.
Реквизиты для помощи
4441 1144 5680 8508 Монобанк
IBAN UA643220010000026209326376076
ІПН/ЄДРПОУ 2795405900
4441111447002464 Монобанк
UA333220010000026206304456676
ІПН/ЄДРПОУ 2653916860
Пайпал
Волонтер просит украинцев помочь с покупкой коптеров на фронт (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
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