Потрібна термінова допомога бійцям на фронт: волонтер просить підтримати
Українським воїнам на фронт необхідно придбати коптери Аутел. Вони коштують 108 тисяч гривень, з них вже є 47 тисяч гривень.
З проханням допомогти грошима написала відомий волонтер Наталія Юсупова.
"Прошу допомоги і репосту. Тривають пекельні бої, рашисти прагнуть до перемоги на 9 травня, але свята у них не буде, тому що наші захисники їм цього не дозволять. Треба викупити ще два коптера Аутел 108 тисяч гривень, вже є 47 тис. Дрони, це очі, це коригування вогню і скидання по ворожих підрозділах. Прошу допомогти, у кого є можливість", - написала Юсупова.
Реквізити для допомоги
4441 1144 5680 8508 Монобанк
IBAN UA643220010000026209326376076
ІПН / ЄДРПОУ 2795405900
4441111447002464 Монобанк
UA333220010000026206304456676
ІПН / ЄДРПОУ 2653916860
Пайпал
Волонтер просить українців допомогти з купівлею коптерів на фронт (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
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