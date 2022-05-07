ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Потрібна термінова допомога бійцям на фронт: волонтер просить підтримати

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 11:39
Потрібна термінова допомога бійцям на фронт: волонтер просить підтримати Волонтер просить про допомогу для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським воїнам на фронт необхідно придбати коптери Аутел. Вони коштують 108 тисяч гривень, з них вже є 47 тисяч гривень.

З проханням допомогти грошима написала відомий волонтер Наталія Юсупова.

"Прошу допомоги і репосту. Тривають пекельні бої, рашисти прагнуть до перемоги на 9 травня, але свята у них не буде, тому що наші захисники їм цього не дозволять. Треба викупити ще два коптера Аутел 108 тисяч гривень, вже є 47 тис. Дрони, це очі, це коригування вогню і скидання по ворожих підрозділах. Прошу допомогти, у кого є можливість", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

4441 1144 5680 8508 Монобанк

IBAN UA643220010000026209326376076

ІПН / ЄДРПОУ 2795405900

4441111447002464 Монобанк

UA333220010000026206304456676

ІПН / ЄДРПОУ 2653916860

Пайпал

[email protected]

Потрібна термінова допомога бійцям на фронт: волонтер просить підтриматиВолонтер просить українців допомогти з купівлею коптерів на фронт (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Як ми раніше писали, професор УжНУ в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів.

Раніше ми писали про 15-річну дівчинку, яка з простреленими ногами вивезла дорослих з Попасної.

Також повідомлялося, що Тарас Тополя показав зустріч з "русским миром" в Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтер
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)