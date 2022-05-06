ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Профессор УжНУ в перерывах между боевыми дежурствами читает лекции студентам из окопов (фото)

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 14:30
Профессор УжНУ в перерывах между боевыми дежурствами читает лекции студентам из окопов (фото) Коллаж РБК-Украина: профессор УжНУ Федор Шандор читает студентам лекции из окопов
Автор: Светлана Мащенко

Федор Шандор - профессор Ужгородского национального университета. Сейчас он несет службу в батальоне теробороны на востоке Украины. А в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам.

Об этом рассказал военный, побратим профессора, Виктор Щадей.

На фото ниже профессор как раз на лекцию по "Туризмоведению".

Профессор УжНУ в перерывах между боевыми дежурствами читает лекции студентам из окопов (фото)

Фото: facebook.com/Uzhhorod

"Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, которые помогают нашим военным. Ну а лекции студентам - это святое, их пропускать нельзя", - говорится в заметке.

Побратим профессора рассказывает, что в первый же день войны Федор Федорович пришел в военкомат и уже два с половиной месяца защищает Украину.

"Имею точный инсайд: в его блокноте за эти два месяца уже записано много интересных идей для Закарпатья, которые мы непременно реализуем после войны", - написал автор поста.

Профессор УжНУ в перерывах между боевыми дежурствами читает лекции студентам из окопов (фото)

Фото: Федор Шандор (второй справа), Виктор Щадей (второй слева) с сослуживцами (facebook.com/tourism.uz.ua)

Ранее мы писали про 15-летнюю девочку, которая с простреленными ногами вывезла взрослых из Попасной.

Также сообщалось, что Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)