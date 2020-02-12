Нужна помощь: трехлетнему ребенку диагностировали рак печени

У трехлетнего мальчика врачи обнаружили злокачественную опухоль печени – гепатобластому. Ребенка отправляют на лечение в Киев. При этом лечение ребенка требует внушительных средств, которых нет у родителей.

Подруга женщины с больным ребенком Олеся Кожанова попросила о помощи на своей странице в Facebook и предоставила номер карты куда можно переслать деньги.

Номер карты матери ребенка Яворовской Евгении 5375 4141 1863 9045.

"Если у вас будет такая возможность, давайте вместе поддержим их. Спасибо", - написала Олеся.

Мама с ребенком, у которого злокачественная опухоль на печени (фото: facebook.com/olesia.kozhanova)

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали пост женщины.

Мы знаем Давидика! Это всегда жизнерадостный ребенок. Держим за тебя кулачки!!! Желаем быстрого выздоровления;

Пусть Бог помогает.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве десятилетний мальчик страдает редким заболеванием, которое называется гипофизарный нанизм. Ребенок пожизненно нуждается в терапии искусственным гормоном роста, поскольку его организм не производит свой гормон.

При данном заболевании идет задержка физического развития всего скелета, а также уменьшены в размерах внутренние органы, что оказывает влияние на работу всего организма и качества жизни.

Саша 2009 года рождения и уже 7 лет находится на лечении. По словам родителей мальчика, положительные результаты есть, но, самостоятельно оплачивать лечение без посторонней поддержки семья не в состоянии.