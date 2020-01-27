Помогите ребенку: в Киеве мальчик страдает редким заболеванием

Родители просят помочь 10-летнему сыну, у которого редкая болезнь
В Киеве 10-лентнему мальчику необходима финансовая помощь из-за редкого заболевания - гипофизарный нанизм. Мальчик пожизненно нуждается в терапии искусственным гормоном роста, поскольку его организм не производит свой гормон.
При данном заболевании идет задержка физического развития всего скелета, а также уменьшены в размерах внутренние органы, что оказывает влияние на работу всего организма и качества жизни.
Саша 2009 года рождения и уже 7 лет находится на лечении. По словам родителей мальчика, положительные результаты есть, но, самостоятельно оплачивать лечение без посторонней поддержки семья не в состоянии.
Алена Смитюх с детьми (фото: facebook.com/Алена Смитюх)
Гормональное лечение мальчика его возраста стоит более 20 тысяч гривен ежемесячно, и с каждым годом необходимая доза растет и рассчитывается по весу ребенка.
"От меня огромное материнское спасибо каждому за помощь и поддержку! Спасибо за участие в росте моего сына! Я верю только в победу, и буду бороться столько, на сколько, хватит моих сил. Мои дети это мой смысл жизни!!! И я благодарна всем, кто мне поможет пройти этот путь и вырастить моего сыночка крепким, а главное полноценным мужчиной!" - написала мама Саши Алена Смитюх на своей странице в Facebook.
Помочь можно следующим образом:
Скриншот с Facebook