Потрібна допомога: трирічній дитині діагностували рак печінки

У трирічного хлопчика лікарі виявили злоякісну пухлину печінки – гепатобластому. Дитину відправляють на лікування в Київ. При цьому лікування дитини потребує значних коштів, яких немає у батьків.

Подруга жінки з хворою дитиною Олеся Кожанова попросила про допомогу на своїй сторінці в Facebook і надала номер картки куди можна переказати гроші.

Номер карти матері дитини Яворівської Євгенії 5375 4141 1863 9045.

"Якщо у вас буде така можливість, давайте разом підтримаємо їх. Спасибі", - написала Олеся.

Мама з дитиною, у якої злоякісна пухлина на печінці (фото: facebook.com/olesia.kozhanova)

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували пост жінки.

Ми знаємо Давидика! Це завжди життєрадісна дитина. Тримаємо за тебе кулачки!!! Бажаємо швидкого одужання;

Нехай Бог допомагає.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Києві десятирічний хлопчик страждає рідкісним захворюванням, яке називається гіпофізарний нанізм. Дитина довічно потребує терапії штучним гормоном росту, оскільки його організм не виробляє свій гормон.

При даному захворюванні йде затримка фізичного розвитку всього скелета, а також зменшені в розмірах внутрішні органи, що впливає на роботу всього організму та якості життя.

Сашко 2009 року народження, і вже 7 років знаходиться на лікуванні. За словами батьків хлопчика, позитивні результати є, але, самостійно оплачувати лікування без сторонньої підтримки родина не в змозі.