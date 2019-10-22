Потрібна кров: українців просять допомогти врятувати молоду лікаря-хірурга

Тетяна Лубенець потребує допомоги (колаж РБК-Україна)

Киян просять здати кров, щоб врятувати життя Тетяни Лубенець

Тетяна Лубенець, хірург Київського центру хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози і доцент Національного медичного університету імені Богомольця потребує термінової допомоги.

Молода лікар потрапила в реанімацію з діагнозом гострий гемоліз (її імунна система руйнує свої еритроцити). Зараз вона знаходиться в критичному стані.

Тетяна Лубенець потребує допомоги (фото: facebook.com/Татьяна Лубенец)

"Все, що реально, ми робимо. Ні фінансова, ні медикаментозна допомога на даний момент не потрібна. Єдине, про що зараз лікарі попросили, якщо у когось група крові 1 мінус, під'їхати в центральний банк крові за адресою: вул. Максима Берлінського, 12 і здати пробу своєї крові і залишити контакти. Складність навіть не у відсутності крові як такої в банку крові, а в тому, що жодна не сумісна. Вранці у неї візьмуть нові зразки крові, після введення імуноглобуліну, і будуть поєднувати заново всю кров в наявності. Я є першим в черзі донором, але для перестраховки нам потрібно якомога більше варіантів. В банку крові в курсі про цю ситуацію, потрібно сказати, що кров для Лубенець Тетяни Вікторівни з 10 лікарні. Заздалегідь всім вдячна", - написала в Facebook рідна сестра Тетяни.

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Тетяну Лубенець називають хірургом від Бога. Багатьом українцям вона реально рятувала життя.

"Я дякую долі, що дісталася в руки фахівцям від Бога. Лубенець Тетяна Вікторівна - це маленька, тендітна дівчина, але втре носа багатьом світилам", - так відгукується про молодого лікаря одна з її пацієнток.