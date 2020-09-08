Нужна 4 группа крови отрицательная: помогите спасти маму двух маленьких детей в Одессе

В субботу, 5 сентября, на Овидиопольской трассе в Одесской области произошло серьезное ДТП. Микроавтобус Toyota вылетел на встречную полосу и врезался в Reno, в котором ехал муж с женой, бабушка и двое маленьких детей. Семья возвращалась из отдыха в Киев.

Мужчина и бабушка погибли на месте, а мама вместе с годовалой девочкой и 8-летним мальчиком выжили. С малышкой все в порядке, а мальчика доставили в детскую областную больницу с открытым переломом таза, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

ДТП под Одессой (коллаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Маме же врачи изначально не давали никаких шансов, но она сутки протянула и появился крошечный шанс спасти ее. Ее вчера из Овидиополя перевезли в областную больницу. При этом она находится в крайне тяжелом состоянии, у нее поломано почти все, но она борется за жизнь.

У женщины открытая черепно-мозговая травма, разрыв селезенки, пневмоторакс, поломанные ребра пробили легкие.

Пострадавшая Белоусова Марина Николаевна, 1986 года рождения. Ей нужна кровь 4 группы. Резус-фактор отрицательный. Сдать кровь может любой человек до 55 лет с группой 4-, с 9:00 до 10:00 в Одесской областной больнице на пос. Котовского.

Координатор, друг семьи - Александр 067 224 66 43.

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