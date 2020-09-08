Потрібна 4 група крові негативна: допоможіть врятувати маму двох маленьких дітей в Одесі

У суботу, 5 вересня, на Овідіопольській трасі в Одеській області сталася серйозна ДТП. Мікроавтобус Toyota вилетів на зустрічну смугу і врізався в Reno, в якому їхав чоловік з дружиною, бабуся і двоє маленьких дітей. Сім'я поверталася з відпочинку до Києва.

Чоловік і бабуся загинули на місці, а мама разом з однорічною дівчинкою і 8-річним хлопчиком вижили. З малятком все в порядку, а хлопчика доставили в дитячу обласну лікарню з відкритим переломом тазу, його життю нічого не загрожує. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

ДТП під Одесою (колаж: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Мамі ж лікарі спочатку не давали жодних шансів, але вона добу протягнула і з'явився крихітний шанс врятувати її. Її вчора з Овідіополя перевезли в обласну лікарню. При цьому вона перебуває у вкрай важкому стані, у неї зламано майже все, але вона бореться за життя.

У жінки відкрита черепно-мозкова травма, розрив селезінки, пневмоторакс, поламані ребра пробили легені.

Постраждала Білоусова Марина Миколаївна, 1986 року народження. Їй потрібна кров 4 групи. Резус-фактор негативний. Здати кров може будь-яка людина до 55 років з групою 4-, з 9:00 до 10:00 в Одеській обласній лікарні на сел. Котовського.

Координатор, друг сім'ї - Олександр 067 224 66 43.

Нагадаємо, зірка "Танців з зірками" Макс Єжов потрапив у страшну ДТП.

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