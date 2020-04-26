Нужен ли карантин? Врач из гуманитарной миссии в Италии дал ответ

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине будет побежден быстрее, чем в Италии

Коронавирус в Украине распространяется намного медленнее, чем в Италии. Преимущество Украины в том, что власти вовремя ввели меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил украинский врач, вернувшийся из гуманитарной миссии в Италии.

Работник луцкой больницы МВД Андрей Власюк сообщил, что итальянские врачи почувствовали эффект от карантина через неделю после его введения в стране. Хирург вместе с другими 19 врачами из украинской делегации в Италии вернулся в Украину, оценил, что профилактические мероприятия в Украине были своевременными. Об этом он рассказал в телефонном интервью газете "Волынь".

"Итальянские врачи говорили, что положительный эффект от карантина почувствовали через неделю после того, как его ввели. То есть неделю еще массово обращались больные. Поэтому в Украине очень вовремя ввели карантин", - сказал врач.

Андрей Власюк и София Черныш из луцкой больницы МВД (ГУ "Территориальное медобъединение МВД Украины по Волынской области") работали в больнице итальянского города Урбино в терапевтическом отделении. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, находятся на обязательной обсервации в Киевской области. В ближайшее время планируют приступить к врачебной практике на Волыни.

Напомним, ранее посол Украины в Италии Евгений Перелыгин сообщал, что украинские медработники завершили свою миссию в Италии и возвращаются домой. Украинские медики три недели работали в больницах Пезаро и Урбино.