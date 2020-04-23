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Украинские врачи сегодня вернутся из Италии, - президент

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 17:31
Украинские врачи сегодня вернутся из Италии, - президент
Фото: отправка медиков в Италию (mvs.gov.ua)

Ранее срок командировки медиков был продлен

Украинские медицинские работники, которые были отправлены в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, в среду, 23 апреля, вернутся в Украину. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По словам главы государства, сегодня в Украину вернется группа украинских врачей и вирусологов, которые перенимали итальянский опыт борьбы с пандемией коронавируса.

"Они возвращаются с бесценным опытом противодействия и лечения коронавируса", - отметил Зеленский.

Хочу подякувати всім українцям, які відзначали Великдень вдома. Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними...

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 23 квітня 2020 р.

Напомним, ранее посол Украины в Италии Евгений Перелыгин сообщал, что украинские медработники завершили свою миссию в Италии и возвращаются домой. Украинские медики три недели работали в больницах Пезаро и Урбино.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что украинским медикам в Италии продлили срок командировки по просьбе итальянской стороны. Ожидалось, что украинские медики вернутся домой после 25 апреля, а не 18-го, как было запланировано в начале.

Как писало РБК-Украина, 20 украинских медиков отправились в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом 4 апреля. Планировалось, что в Италии украинские медики пробудут 14 дней, после чего вернутся домой.

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