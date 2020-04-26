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Потрібен карантин? Лікар з гуманітарної місії в Італії дав відповідь

STYLERКоронавірус    26.04.2020 - 14:55
Потрібен карантин? Лікар з гуманітарної місії в Італії дав відповідь
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні буде переможений швидше, ніж в Італії

Коронавірус в Україні поширюється набагато повільніше, ніж в Італії. Перевага України в тому, що влада вчасно ввела заходи протидії поширенню коронавірусної інфекції. Про це заявив український лікар, який повернувся з гуманітарної місії в Італії.

Працівник луцької лікарні МВС Андрій Власюк повідомив, що італійські лікарі відчули ефект від карантину через тиждень після його введення в країні. Хірург разом з іншими 19 лікарями з української делегації в Італії повернувся в Україну, оцінив, що профілактичні заходи в Україні були своєчасними. Про це він розповів у телефонному інтерв'ю газеті "Волинь".

"Італійські лікарі говорили, що позитивний ефект від карантину відчули через тиждень після того, як його ввели. Тобто тиждень ще масово зверталися хворі. Тому в Україні дуже вчасно ввели карантин", - сказав лікар.

Андрій Власюк і Софія Черниш з луцької лікарні МВС (ГУ "Територіальне медоб'єднання МВС України по Волинській області") працювали в лікарні італійського міста Урбіно в терапевтичному відділенні. Зараз обидва відчувають себе добре, знаходяться на обов'язковій обсервації в Київській області. Найближчим часом планують приступити до лікарської практики на Волині.

Нагадаємо, раніше посол України в Італії Євген Перелигін повідомляв, що українські медпрацівники завершили свою місію в Італії та повертаються додому. Українські медики три тижні працювали в лікарнях Пезаро та Урбіно.

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