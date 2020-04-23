ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские медики завершили миссию в Италии и возвращаются домой

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 13:29
Украинские медики завершили миссию в Италии и возвращаются домой
Фото: украинские врачи (facebook.com/yevhen.perelygin)

Врачей направляли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Миссия украинских врачей, которых из-за пандемии коронавируса направили в Италию, завершилась. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его словам, сегодня после почти трехнедельной работы в больницах Пезаро и Урбино украинские врачи оставляют регион Марке и возвращаются домой.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который теперь будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", - отметил Перелыгин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку. О продлении украинской медицинской миссии просила итальянская сторона. Врачей направляли Министерство здравоохранения и МВД.

Кроме того, Украина направила Италии гуманитарную помощь. В частности, в начале апреля в Рим отправили самолет, который перевозил 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков.

Каждый сам за себя: почему США обвиняют Китай в пандемии коронавируса
Новости Украины ИталиямедикиКоронавирус
News
On Top