Украинские медики завершили миссию в Италии и возвращаются домой

Фото: украинские врачи (facebook.com/yevhen.perelygin)

Врачей направляли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Миссия украинских врачей, которых из-за пандемии коронавируса направили в Италию, завершилась. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его словам, сегодня после почти трехнедельной работы в больницах Пезаро и Урбино украинские врачи оставляют регион Марке и возвращаются домой.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который теперь будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", - отметил Перелыгин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку. О продлении украинской медицинской миссии просила итальянская сторона. Врачей направляли Министерство здравоохранения и МВД.

Кроме того, Украина направила Италии гуманитарную помощь. В частности, в начале апреля в Рим отправили самолет, который перевозил 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков.