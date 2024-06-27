Нутрциіолог розповіла, як часто і в якій кількості можна пити мінеральну воду

З часом кількість мінеральної води на полицях у магазині зросла в десятки разів. Асортимент вражає яскравими етикетками.Варто знати, як часто можна пити мінеральну воду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Барової-Абдулоєвої.
За словами експерта, улюблені багатьма бульбашки - це вуглекислий газ, який стимулює секрецію шлунку, здуття та навіть може спровокувати біль. Холодна вода може викликати спазм органів ШКТ і погіршити травлення.
З іншого боку тепла вода навпаки розслабляє і сприяє кращому жовчевідтоку та перистальтиці кишківника.
Зазвичай це 1-2 склянки на день окремо від їжі або перед нею. У спекотні дні можна збільшити до 3-4. Оптимальний варіант для поповнення електролітів у спеку - лікувально-столова вода середнього ступеня мінералізації (1-10 г/л) та змішаного складу.
Можна розбавляти мінералку звичайною водою і випивати протягом дня.
У спеку можна влаштувати курс "поза чергою". Тривале застосування лікувальних вод має протипоказання, особливо за наявності хвороб ШКТ.
Купувати потрібно лише в перевірених місцях та скляній тарі. Тому що мінеральні води, на жаль, підробляють і продають під їх виглядом звичайну воду штучної газації.
Поєднання курсового прийому мінеральних вод з принципами повноцінного харчування допомагає поповнити літню витрату електролітів, покращити жовчовідтік і, загалом, підвищити рівень здоровʼя.
Залежно від ступеня мінералізації (наскільки багато в ній розчинено корисних мінералів):
За типом основного компонента:
Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо щодня пити газовану воду.
Також ми писали про найдешевший спосіб закип'ятити воду вдома.