Нутрциолог рассказала, как часто и в каком количестве можно пить минеральную воду

Со временем количество минеральной воды на полках в магазине выросло в десятки раз. Ассортимент поражает яркими этикетками. Следует знать, как часто можно пить минеральную воду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Баровой-Абдулоевой.
По словам эксперта, любимые многими пузыри - это углекислый газ, который стимулирует секрецию желудка, вздутие и даже может спровоцировать боль. Холодная вода может вызвать спазм органов ЖКТ и ухудшить пищеварение.
С другой стороны, теплая вода наоборот расслабляет и способствует лучшему желчеоттоку и перистальтике кишечника.
Обычно это 1-2 стакана в день, отдельно от еды или перед ней. В знойные дни можно увеличить до 3-4. Оптимальный вариант для пополнения электролитов в жару - лечебно-столовая вода средней степени минерализации (1-10 г/л) и смешанного состава.
Можно разбавлять минералку обычной водой и выпивать в течение дня.
В жару можно устроить курс "вне очереди". Длительное применение лечебных вод имеет противопоказания, особенно при наличии болезней ЖКТ.
Покупать нужно только в проверенных местах и стеклянной таре. Потому что минеральные воды, к сожалению, подрабатывают и продают под их видом обычную воду искусственной газации.
Сочетание курсового приема минеральных вод с принципами полноценного питания помогает пополнить летний расход электролитов, улучшить желчеотток и повысить уровень здоровья.
В зависимости от степени минерализации (насколько много в ней растворено полезных минералов):
По типу основного компонента:
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