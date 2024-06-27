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Нутрциолог рассказала, как часто и в каком количестве можно пить минеральную воду

Как часто можно пить минеральную воду (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Со временем количество минеральной воды на полках в магазине выросло в десятки раз. Ассортимент поражает яркими этикетками. Следует знать, как часто можно пить минеральную воду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Баровой-Абдулоевой.

Как правильно пить минеральные воды

Без газа и в теплом виде

По словам эксперта, любимые многими пузыри - это углекислый газ, который стимулирует секрецию желудка, вздутие и даже может спровоцировать боль. Холодная вода может вызвать спазм органов ЖКТ и ухудшить пищеварение.

С другой стороны, теплая вода наоборот расслабляет и способствует лучшему желчеоттоку и перистальтике кишечника.

Между едой и в умеренном количестве

Обычно это 1-2 стакана в день, отдельно от еды или перед ней. В знойные дни можно увеличить до 3-4. Оптимальный вариант для пополнения электролитов в жару - лечебно-столовая вода средней степени минерализации (1-10 г/л) и смешанного состава.

Можно разбавлять минералку обычной водой и выпивать в течение дня.

Пить курсами 3-4 раза в год по 2 недели

В жару можно устроить курс "вне очереди". Длительное применение лечебных вод имеет противопоказания, особенно при наличии болезней ЖКТ.

Как выбрать минеральную воду

Покупать нужно только в проверенных местах и стеклянной таре. Потому что минеральные воды, к сожалению, подрабатывают и продают под их видом обычную воду искусственной газации.

Сочетание курсового приема минеральных вод с принципами полноценного питания помогает пополнить летний расход электролитов, улучшить желчеотток и повысить уровень здоровья.

Виды вод

В зависимости от степени минерализации (насколько много в ней растворено полезных минералов):

  • ﻿﻿столовая (1 г/л) - питьевая вода для постоянного употребления
  • лечебно-столовая (1-10 г/л) - эпизодически как питьевая и для профилактики болезней ЖКТ
  • ﻿﻿лечебная (>10 г/л) - по рекомендации специалиста курсами по 2-3 недели. Обычно продается в аптеке.

По типу основного компонента:

  • ﻿﻿гидрокарбонатные/щелочные воды оказывают противовоспалительное действие, снижают кислотность желудочного сока, уменьшают изжогу. Применяют при мочекаменной болезни, язве и гастрите.
  • ﻿﻿хлоридные повышают секрецию сока желудка и кишечника. Противопоказаны при повышенном артериальном давлении
  • сульфатные улучшают перистальтику кишечника (слабительный эффект), способствуют желчеоттоку.
  • ﻿﻿железосодержащие повышают гемоглобин, применяются при железодефиците и анемии
  • ﻿﻿магниевые улучшают состояние нервной системы
  • ﻿﻿смешанный состав: им владеет большинство минеральных вод. Применяют для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта

 

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