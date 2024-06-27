Нутрциолог рассказала, как часто и в каком количестве можно пить минеральную воду

Как правильно пить минеральные воды

Без газа и в теплом виде

По словам эксперта, любимые многими пузыри - это углекислый газ, который стимулирует секрецию желудка, вздутие и даже может спровоцировать боль. Холодная вода может вызвать спазм органов ЖКТ и ухудшить пищеварение.

С другой стороны, теплая вода наоборот расслабляет и способствует лучшему желчеоттоку и перистальтике кишечника.

Между едой и в умеренном количестве

Обычно это 1-2 стакана в день, отдельно от еды или перед ней. В знойные дни можно увеличить до 3-4. Оптимальный вариант для пополнения электролитов в жару - лечебно-столовая вода средней степени минерализации (1-10 г/л) и смешанного состава.

Можно разбавлять минералку обычной водой и выпивать в течение дня.

Пить курсами 3-4 раза в год по 2 недели

В жару можно устроить курс "вне очереди". Длительное применение лечебных вод имеет противопоказания, особенно при наличии болезней ЖКТ.

Как выбрать минеральную воду

Покупать нужно только в проверенных местах и стеклянной таре. Потому что минеральные воды, к сожалению, подрабатывают и продают под их видом обычную воду искусственной газации.

Сочетание курсового приема минеральных вод с принципами полноценного питания помогает пополнить летний расход электролитов, улучшить желчеотток и повысить уровень здоровья.

Виды вод

В зависимости от степени минерализации (насколько много в ней растворено полезных минералов):

﻿﻿столовая (1 г/л) - питьевая вода для постоянного употребления

лечебно-столовая (1-10 г/л) - эпизодически как питьевая и для профилактики болезней ЖКТ

﻿﻿лечебная (>10 г/л) - по рекомендации специалиста курсами по 2-3 недели. Обычно продается в аптеке.

По типу основного компонента: