Брак сну провокує збільшення ваги: нутриціолог розповіла, як це пов'язано

Сон має величезний вплив на самопочуття, зовнішній вигляд, здоров‘я та настрій людини. До того ж, якщо людина спить менше норми, то це може сприяти набору ваги.

Як сон впливає на збільшення ваги

За її словами, в середньому людині необхідно 7-9 годин сну на добу. Зокрема, якщо людина спить менше норми, то відбуваються гормональні зміни, які збільшують схильність до ожиріння.

"Дослідження показують, що третина дорослих у віці від 30 до 64 років сплять навіть менш як шість годин на ніч", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається з організмом, якщо спати менше 7 годин:

підвищується рівень гормону голоду - грелін;

зменшується вироблення гормону ситості - лептин;

мозок отримує хибне "відчуття" голоду і ми компенсовуємо ці недоспані години їдою, зазвичай простими вуглеводами.

Нутриціолог каже, що в опрацьованому нею дослідження, учасникам дозволяли спати по 10 годин протягом двох ночей, а потім скоротили їх сон до 4 годин ще на дві ночі.

Виявилось, що після браку сну рівень греліну у них збільшився на 28%, лептин знизився на 18%, рівень голоду збільшився на 24%, а потяг до їжі з високим вмістом вуглеводів зріс на 39%.

Сон і стрес

Також є ще кортизол - гормон стресу. Від природи рівень кортизолу в організмі досягає свого піка рано вранці в період з 6:00 по 8:00 годину і знижується протягом дня. Це і дає людині відчуття бадьорості і сильного приливу енергії.

Якщо людина недосипає, то рівень кортизолу знову підвищується у другій половині дня. Як і під час стресу, її тягне на швидкі вуглеводи.

"Відповідно після чергового перекусу рівень інсуліну підвищується, що змушує запасати більше жиру в організмі. Тому гормональні зміни, що відбуваються після поганого нічного сну, не тільки підвищують апетит і потяг до фастфуду - вони також змушують нас накопичувати більше жиру", - додала Волошинович.

Загалом, коли починає сідати сонце, то виробляється гормон сну меланін, який і подавляє картизол. Вироблення меланіну дуже сильно залежить від освітлення, тому коли ви спите, в кімнаті має бути повністю темно.

Найбільше меланіну виробляється в період з 23:00 до 03:00. Тому нутриціолог радить засинати після 22:00.