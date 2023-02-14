Нехватка сна провоцирует увеличение веса: нутрициолог рассказала, как это связано

Сон оказывает огромное влияние на самочувствие, внешний вид, здоровье и настроение человека. К тому же если человек спит меньше нормы, то это может способствовать набору веса.

Как сон влияет на увеличение веса

По ее словам, в среднем человеку необходимо 7-9 часов сна в сутки. В частности, если человек спит меньше нормы, то происходят гормональные изменения, увеличивающие склонность к ожирению.

"Исследования показывают, что треть взрослых в возрасте от 30 до 64 лет спят даже менее шести часов в ночь", - говорится в сообщении.

Что происходит с организмом, если спать менее 7 часов:

повышается уровень гормона голода - грелин;

уменьшается выработка гормона сытости - лептин;

мозг получает ложное "ощущение" голода и мы компенсируем эти недосыпавшиеся часы едой, обычно простыми углеводами.

Нутрициолог говорит, что в обработанном ею исследовании участникам разрешали спать по 10 часов в течение двух ночей, а затем сократили их сон до 4 часов еще на две ночи.

Оказалось, что после нехватка сна уровень грелина у них повысился на 28%, лептин снизился на 18%, уровень голода увеличился на 24%, а тяга к пище с высоким содержанием углеводов выросла на 39%.

Сон и стресс

Также есть еще кортизол - гормон стресса. От природы уровень кортизола в организме достигает своего пика ранним утром в период с 6:00 по 8:00 час и снижается в течение дня. Это и дает человеку чувство бодрости и сильного прилива энергии.

Если человек недосыпает, то уровень кортизола снова повышается во второй половине дня. Как и во время стресса, ее тянет на быстрые углеводы.

"Соответственно, после очередного перекуса уровень инсулина повышается, что заставляет запасать больше жира в организме. Поэтому гормональные изменения, происходящие после плохого ночного сна, не только повышают аппетит и тягу к фастфуду - они также заставляют нас накапливать больше жира", - добавила Волошинович.

В общем, когда начинает садиться солнце, то вырабатывается гормон сна меланин, который и подавляет картизол. Выработка меланина очень сильно зависит от освещения, поэтому, когда вы спите, в комнате должно быть полностью темно.

Больше всего меланина производится в период с 23:00 до 03:00. Поэтому нутрициолог советует засыпать после 22 часов.