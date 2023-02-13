Кардіологи пояснили, яка тривалість сну найкраща для здоров'я серця

Кардіологи назвали оптимальну тривалість сну для здоров'я серцево-судинної системи та серця. Також лікарі пояснили, які ще чинники впливають на повноцінне функціонування цього життєво важливого органу.

Скільки повинен тривати здоровий сон

Спеціалісти наголошують, що здоровий та повноцінний сон важливий не лише для серця. Він впливає практично на всі сфери життя, зокрема і на нашу працездатність.

"Сон впливає на загальний стан здоров’я, а люди з більш здоровим режимом сну ефективніше справляються з такими факторами ризику для серця, як зайва вага, високий артеріальний тиск або ризик розвитку діабету другого типу", - пояснює президент Американської кардіологічної асоціації Дональд М. Ллойд Джонс.

Ідеальною кількістю нічного сну для дорослих кардіологи називають 7-9 годин на день. Для дітей віком до 5 років - 10-16 годин, для дітей 6-12 років - 9-12 годин та для підлітків 13-18 років - 8-10 годин.

Що ще впливає на здоров'я серця

Не тільки якість і тривалість сну впливають на здоров’я серця. Важливими є й інші чинники. Кардіологи виділяють дві основні дві групи:

які стосуються безпосередньо факторів здоров’я

пов’язані з поведінкою людини.

До першої групи факторів віднесли індекс маси тіла, рівні холестерину і цукру в крові та артеріальний тиск.

До другої групи, крім сну, - раціон, рівень фізичної активності та вплив нікотину.

Лікарі наголошують, що для здоров'я серця слід дотримуватись правильного харчування. У раціоні має бути велика кількість фруктів, овочів, горіхів та бобових, цільного зерна, нежирних молочних продуктів. Також важливо, аби в раціоні було не багато солі, червоного та обробленого м’яса, а також підсолоджених напоїв.

Кардіологи для підтримки здоров’я серця радять дорослим мати 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень або 75 хвилин інтенсивних фізичних навантажень.