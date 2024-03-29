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Нутриціолог розповіла, яка важлива річ може заважати схуднути

П'ятниця 29 березня 2024 10:16
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Нутриціолог розповіла, яка важлива річ може заважати схуднути Як вивести зайву рідину з організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Віра Курин

Вода є одним з основних компонентів людського організму, але її надлишок не приносить користі. Зайва вода сприяє утворенню набряків обличчя та целюліту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.

Ознаки, що в організмі зайва рідина

За словами експерта, людина ніколи не зможе схуднути, якщо в її організму буде зайва рідина.

До ознаки, які вказують, що в організмі є зайва рідина, відносять:

  • тип фігури "груша"
  • зайвих 5-7 кг, не більше
  • низькокалорійні дієти не дають ніякого ефекту
  • гарні форми, мʼякеньке тіло (шкіра)
  • сліди на шкірі та тілі від тісного одягу та білизни. Як правило вони довго не сходять
  • підвищена пітливість
  • немає спраги, не хочете пити воду
  • виглядаєте молодше свого віку - немає мімічних зморшків
  • на морі або відпочинку підтягується шкіра і мінус на вагах
  • безуспішно боретесь з целюлітом

Як вивести зайву рідину з організму

Для того, щоб вивести, необхідно дотримуватись таких порад:

  • поліпшення кровообігу - не носіть занадто тісний одяг і уникайте тривалого перебування в положенні стоячи. Спіть, поклавши ноги на маленьку подушку
  • обмеження споживання солі - намагайтеся не вживати багато солоної їжі, знижуйте кількість солі у щоденному раціоні
  • достатнє вживання води
  • фізичні вправи - рух тіла збільшує швидкість обміну речовин, стимулює кровообіг і, отже, покращує виведення рідини. Це може бути ходьба, їзда велосипедом, плавання, заняття фітнесом
  • відмова від алкоголю - міцні напої, що містять спирт, сприяють зневодненню та застою води в організмі

Крім того, причиною затримки води також можуть бути деякі ліки, особливо від гіпертонії, діабету або деякі протизапальні засоби.

Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо щодня пити газовану воду.

Також ми писали, навіщо потрібно пити теплу воду з ранку і що дасть вам ця звичка.

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организм Нутриціолог
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