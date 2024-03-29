Нутрициолог рассказала, какая важная вещь может мешать похудеть

Вода является одним из основных компонентов человеческого организма, но ее избыток не приносит пользы. Лишняя вода способствует образованию отеков лица и целлюлита.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Веры Курин.

Признаки, что в организме лишняя жидкость

По словам эксперта, человек никогда не сможет похудеть, если у его организме будет излишняя жидкость.

К признаку, указывающему, что в организме есть лишняя жидкость, относят:

тип фигуры "груша"

лишних 5-7 кг, не больше

низкокалорийные диеты не дают никакого эффекта

красивые формы, мягкое тело (кожа)

следы на коже и теле от тесной одежды и белья. Как правило, они долго не сходят

повышенная потливость

нет жажды, не хотите пить воду

выглядите моложе своего возраста - нет мимических морщин

на море или отдыхе подтягивается кожа и минус на весах

безуспешно боретесь с целлюлитом

Как вывести лишнюю жидкость из организма

Для того чтобы вывести, необходимо следовать следующим советам:

улучшение кровообращения - не носите слишком тесную одежду и избегайте длительного пребывания в положении стоя. Спите, положив ноги на маленькую подушку

ограничение потребления соли - старайтесь не употреблять много соленой пищи, снижайте количество соли в ежедневном рационе

достаточное употребление воды

физические упражнения - движение тела увеличивает скорость обмена веществ, стимулирует кровообращение и, следовательно, улучшает выведение жидкости. Это может быть ходьба, езда на велосипеде, плавание, занятия фитнесом

отказ от алкоголя - крепкие напитки, содержащие спирт, способствуют обезвоживанию и застою воды в организме

Кроме того, причиной задержки воды могут быть некоторые лекарства, особенно от гипертонии, диабета или некоторые противовоспалительные средства.