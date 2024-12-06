Лікар з Японії назвала страву №1 для довголіття та сили

Лікар-дієтолог з Японії назвала одну суперкорисну страву, яка допоможе вам дожити до 100 років та бути сильними. За її словами, в Японії всі довгожителі вживають саме цей продукт.
Про який саме продукт йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Морські водорості завжди були основним продуктом японської кухні, і їх можна додавати до багатьох страв.
Дієтолог Нара каже, що вдома у неї є найбільш поширені шість морських водоростей: комбу, вакаме, норі, хіджікі, кантен і аонорі.
Морські водорості їдять у всьому світі протягом століть і є основною стравою східноазійської та тихоокеанської кухонь. Однак мало хто знає, що вони багаті полісахаридами. Це тип вуглеводів, який використовується харчовою промисловістю як загусник і емульгатор.
Ці полісахариди діють як харчові волокна та сприяють здоров’ю кишечника як пребіотичне джерело їжі для корисних кишкових бактерій.
Крім того, вони містять профілактичні компоненти, включаючи поліфеноли, каротиноїди та омега-3 жирні кислоти.
Ще одна хороша новина: морські водорості мають низьку калорійність через високий вміст клітковини та води.
В морських водоростях є таке:
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