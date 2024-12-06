Лікар з Японії назвала страву №1 для довголіття та сили

Що треба їсти для довгого життя

Морські водорості завжди були основним продуктом японської кухні, і їх можна додавати до багатьох страв.

Дієтолог Нара каже, що вдома у неї є найбільш поширені шість морських водоростей: комбу, вакаме, норі, хіджікі, кантен і аонорі.

Чим корисні водорості?

Морські водорості їдять у всьому світі протягом століть і є основною стравою східноазійської та тихоокеанської кухонь. Однак мало хто знає, що вони багаті полісахаридами. Це тип вуглеводів, який використовується харчовою промисловістю як загусник і емульгатор.

Морські водорості дуже корисні (фото: natu.care)

Ці полісахариди діють як харчові волокна та сприяють здоров’ю кишечника як пребіотичне джерело їжі для корисних кишкових бактерій.

Крім того, вони містять профілактичні компоненти, включаючи поліфеноли, каротиноїди та омега-3 жирні кислоти.

Ще одна хороша новина: морські водорості мають низьку калорійність через високий вміст клітковини та води.

В морських водоростях є таке: