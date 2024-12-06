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Лікар з Японії назвала страву №1 для довголіття та сили

Фото: Який продукт треба їсти для довголіття (depositphotos.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар-дієтолог з Японії назвала одну суперкорисну страву, яка допоможе вам дожити до 100 років та бути сильними. За її словами, в Японії всі довгожителі вживають саме цей продукт.

Про який саме продукт йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба їсти для довгого життя

Морські водорості завжди були основним продуктом японської кухні, і їх можна додавати до багатьох страв.

Дієтолог Нара каже, що  вдома у неї  є найбільш поширені шість морських водоростей: комбу, вакаме, норі, хіджікі, кантен і аонорі. 

Чим корисні водорості?

Морські водорості їдять у всьому світі протягом століть і є основною стравою східноазійської та тихоокеанської кухонь. Однак мало хто знає, що вони багаті полісахаридами. Це тип вуглеводів, який використовується харчовою промисловістю як загусник і емульгатор.

Морські водорості дуже корисні (фото: natu.care)

Ці полісахариди діють як харчові волокна та сприяють здоров’ю кишечника як пребіотичне джерело їжі для корисних кишкових бактерій.

Крім того, вони містять профілактичні компоненти, включаючи поліфеноли, каротиноїди та омега-3 жирні кислоти.

Ще одна хороша новина: морські водорості мають низьку калорійність через високий вміст клітковини та води.

В морських водоростях є таке:

  • Клітковина, розчинна і нерозчинна
  • полісахариди
  • Поліненасичені незамінні жирні кислоти (DHA і EPA)
  • Йод (ламінарія та інші бурі водорості)
  • Калій
  • Залізо (коричневі морські водорості саргассум)
  • Магній (ламінарія японська бура морська водорость)
  • Цукровий спирт (маніт, сорбіт) Фітохімічні речовини (поліфеноли, каротиноїди)
  • Натрій варіюється в широких межах

 

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