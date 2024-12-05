Названа найгірша риба для здоров’я, від якої треба триматися подалі
Риба давно вважається одним із найбільш корисних продуктів для здоров’я через високий вміст омега-3 жирних кислот, білка, вітамінів і мікроелементів. Однак не вся риба однаково корисна. Деякі види можуть завдати більше шкоди, ніж користі, через високий вміст шкідливих речовин або специфічні умови вирощування.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, від якої риби краще відмовитися в раціоні.
Найгірша риба для здоров’я: що виявили дослідження
Експерти в галузі харчування і медицини назвали тиляпію одним із найгірших видів риби для здоров’я.
Хоча вона популярна через низьку вартість, доступність і нейтральний смак, її поживна цінність значно поступається іншим видам риби. Більше того, існує кілька серйозних причин, чому тиляпія не рекомендована для регулярного споживання:
Високий вміст омега-6 жирних кислот:
Тиляпія містить більше омега-6 жирних кислот, ніж омега-3. Надлишок омега-6 у раціоні може сприяти розвитку запалень у організмі, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань, артриту та навіть раку.
Проблеми з умовами вирощування:
Більшість тиляпії, яка надходить у продаж, вирощується на фермах. На багатьох з них використовуються корми низької якості, а також антибіотики та хімікати для зменшення ризиків захворювань серед риби. Це може призводити до накопичення в м’ясі токсичних речовин.
Низька поживна цінність:
Порівняно з лососем, скумбрією чи сардинами, тиляпія має нижчий вміст корисних омега-3 жирних кислот та мікроелементів, що робить її менш корисною для серця та мозку.
Так виглядає тиляпія (фото: wikipedia.org)
Потенційна загроза токсинами:
Вирощування тиляпії у забруднених водоймах може сприяти накопиченню важких металів (зокрема ртуті) та інших шкідливих речовин у м’ясі.
Інші види риби, яких варто уникати
Окрім тиляпії, експерти радять обмежити споживання:
- Акулячого м’яса - через високий рівень ртуті.
- Риби-меча - також через накопичення важких металів.
- Пангасіуса - через аналогічні проблеми з умовами вирощування на фермах.
Яку рибу обрати
Якщо ви хочете отримати максимальну користь для здоров’я, зверніть увагу на такі види риби:
- Лосось (особливо дикий, а не фермерський).
- Скумбрія.
- Сардини.
- Форель.
Ці види риби багаті омега-3 жирними кислотами, вітаміном D та іншими важливими поживними речовинами, які позитивно впливають на здоров’я серця, мозку та загальний стан організму.
Як уникнути ризиків при виборі риби:
Обирайте дикі види риби замість фермерських.
Читайте етикетки - важливо знати, де і як вирощувалася або виловлювалася риба.
Уникайте надмірного споживання великих хижих видів риб, які можуть накопичувати ртуть.
Правильний вибір риби дозволить вам отримати всі її корисні властивості, мінімізуючи ризики для здоров’я.
Ми писали про найгірший напій на вечерю, який споживають українці.
Дізнайтеся про основні принципи харчування для довголіття українців.
В матеріалі використані джерела - Foxnews, Nutrients, Eating Well.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.