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Врач из Японии назвала блюдо №1 для долголетия и силы

Фото: Какой продукт нужно есть для долголетия (depositphotos.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач-диетолог из Японии назвала одно суперполезное блюдо, которое поможет вам дожить до 100 лет и быть сильными. По ее словам, в Японии все долгожители используют именно этот продукт.

О каком именно продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно есть для долгой жизни

Морские водоросли всегда являлись основным продуктом японской кухни, и их можно добавлять ко многим блюдам.

Диетолог Нара говорит, что дома у нее наиболее распространены шесть морских водорослей: комбу, вакаме, нори, хиджики, кантен и аонори.

Чем полезны водоросли?

Морские водоросли едят во всем мире на протяжении веков и являются основным блюдом восточноазиатской и тихоокеанской кухонь. Однако мало кто знает, что они богаты полисахаридами. Это тип углеводов, используемый пищевой промышленностью как загуститель и эмульгатор.

Морские водоросли очень полезны (фото: natu.care)

Эти полисахариды действуют в качестве пищевых волокон и способствуют здоровью кишечника как пребиотический источник пищи для полезных кишечных бактерий.

Кроме того, они содержат профилактические компоненты, включая полифенолы, каротиноиды и жирные кислоты омега-3.

Еще одна хорошая новость: морские водоросли имеют низкую калорийность из-за высокого содержания клетчатки и воды.

В морских водорослях есть:

  • Клетчатка, растворимая и нерастворимая
  • полисахариды
  • Полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты (DHA и EPA)
  • Йод (ламинария и другие бурые водоросли)
  • Калий
  • Железо (коричневые морские водоросли саргассум)
  • Магний (ламинария японская бурая морская водоросль)
  • Сахарный спирт (маннит, сорбит) Фитохимические вещества (полифенолы, каротиноиды)
  • Натрий варьируется в широких пределах

 

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