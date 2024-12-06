Врач из Японии назвала блюдо №1 для долголетия и силы

Что нужно есть для долгой жизни

Морские водоросли всегда являлись основным продуктом японской кухни, и их можно добавлять ко многим блюдам.

Диетолог Нара говорит, что дома у нее наиболее распространены шесть морских водорослей: комбу, вакаме, нори, хиджики, кантен и аонори.

Чем полезны водоросли?

Морские водоросли едят во всем мире на протяжении веков и являются основным блюдом восточноазиатской и тихоокеанской кухонь. Однако мало кто знает, что они богаты полисахаридами. Это тип углеводов, используемый пищевой промышленностью как загуститель и эмульгатор.

Морские водоросли очень полезны (фото: natu.care)

Эти полисахариды действуют в качестве пищевых волокон и способствуют здоровью кишечника как пребиотический источник пищи для полезных кишечных бактерий.

Кроме того, они содержат профилактические компоненты, включая полифенолы, каротиноиды и жирные кислоты омега-3.

Еще одна хорошая новость: морские водоросли имеют низкую калорийность из-за высокого содержания клетчатки и воды.

В морских водорослях есть: