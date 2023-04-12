Нутриціолог поділилася, в які міфи про картопою давно не можна вірити

Деякі псевдодієтологи вважають картоплю ворогом у правильному харчуванні, а тим паче схудненні. Так народжуються міфи, які навіть можуть призвести до непоправних наслідків. Однак насправді демонізувати продукти не варто. Набагато краще припинити вірити в поширені міфи пр них.

Які відомі факти про картоплю є неправдою, розповіла нутриціолог Сніжана Ворошилова на своїй сторінці в Instagram .

Картопля дуже калорійна

100 грамів звичайної вареної картоплі містять у собі 77 калорій, що навіть у три рази менше ніж 100 грамів хліба. Занадто велику кількість калорій овоч набирає тільки після смаження в олії.

Для порівняння:

100 грамів вареної картоплі - 77 калорій

100 грамів картоплі фрі - 276 калорій

100 грамів чипсів - 532 калорії

Від картоплі товстішають

Уся правда в тому, що набрати зайву вагу можна від будь-якого продукту. Так, навіть від "дієтичних" хлібців чи низькокалорійних продуктів. Увесь механізм схуднення полягає в тому, щоб ваша витрата енергії перевищувала ту кількість калорій, яку ви споживаєте за добу.

Нутриціолог радить їсти картоплю невеликими кількостями у відвареному або запеченому вигляді разом з овочами та білками. А не набрати вагу допоможе виховання звички не переїдати протягом дня.

Картопля не містить нічого, крім крохмалю

Одна порція навіть відвареної картоплі містить 10% денної норми вітаміну С і 20% калію.

А ще картопля є головним джерелом речовин, які захищають від ожиріння, мають антидепресивні та протизапальні властивості, знижуть ризик розвитку діабету, сприяють роботі кишківника, очей і серцево-судинної системи.

Усі ці речовини містять в шкірці картоплі, тому набагато краще відварювати та запікати коренеплід разом із нею.

Картопля викликає діабет

За словами нутриціолога, все залежить від кількості споживання картоплі. Якщо ви з'їсте її забагато, то у крові справді може підвищитися концентрація глюкози.

Дослідження показували, що ризик розвитку цукрового діабету підвищувався на 3,5%, якщо особа споживає три надлишкові порції картоплі на день. А якщо ви обираєте картоплю фрі, то цей ризик підвищується до 36%.

Тому знову таки все залежить від кількості, частоти та форми, в якій ви споживаєте овоч.

Картоплю не можна їсти з м'ясом

Існує твердження, що частина білків картоплі належать до інгібіторів протеаз, які розщеплюють білок у м'ясі. Це справді так, проте в процесі термічної обробки ці білки в картоплі розщеплюються. Тому не варто боятися поєднання картоплі з м'ясом.

Батат корисніший за картоплю

Глікемічний індекс батату майже так само, як і в картоплі залежить від способу його приготування. Калорійність, до речі, також майже однакова.

Ці два овочі дещо відрізняються складом, проте не значною мірою. У своєму раціоні варто мати обидва цих коренеплоди, адже вони корисні та цікаві.