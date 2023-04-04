Чи корисні заморожені овочі з магазину: нутриціолог розповіла всю правду

Взимку ціни на свіжі овочі та ягоди значно підвищуються, тому багато хто купує їх у замороженому вигляді у магазинах. Однак, варто знати, чи зберігають в них усі вітаміни.

Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instgaram .

Як заморожують овочі

За її словами, заморожені овочі, які продають в магазинах, проходить такі етапи:

овочі збирають на піку стиглості;

миють;

бланшують;

заморожують;

упаковують протягом кількох годин після збирання.

Нутриціолог каже, що зазвичай в цьому процесі не використовується жодних хімікатів.

Чи втрачаються поживні речовини

У швидкозаморожених овочів є одна безсумнівна перевага - вони вже вимиті, почищені і нарізані, тому їх зручно та швидко готувати.

Найбільше на вміст поживних речовин впливає етап бланшування, втрачається близько 10-50% водорозчинних вітамінів в залежності від виду овочів. До того ж змінюється колір та текстура.

Загалом, вітамін С у свіжих овочах починає знижуватись відразу після збору врожаю і продовжує це робити під час зберігання.

Шокова заморозка зберігає не тільки максимум поживних речовин, але також форму, структуру та колір овочів

Миттєвий вплив вкрай низьких температур не дає воді, що міститься в овочах, фруктах та ягодах перетворитися на великі кристали льоду. Таким чином, клітинні оболонки залишаються цілими, корисні речовини - неушкодженими.

Страви із заморожених овочів підходять тим, хто не любить багато і довго готувати, крім того, це бюджетний спосіб доповнити раціон вітамінами.