ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нутриціолог назвала 10 українських суперфудів, які варто включити до раціону

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 16:05
Нутриціолог назвала 10 українських суперфудів, які варто включити до раціону Які українські продукти мають багато користі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Суперфудами називають продукти, які мають високий вміст поживних речовин, вітамінів та мікроелементів і є унікальними за своїми властивостями. Однак, багато таких продуктів, знайомі українцям ще з дитинства.

Про це повідомила нутриціолог Людмила Матішинець в Instagram.

Чи справді суперфуди корисні

За її словами, коли мова заходить про суперфуди - джерела корисних речовин в максимальній їх концентрації, то всі чомусь думають про закордонні продукти натурального походження.

Експерти стверджують, що суперфуд - це така сама їжа, яка містить дещо вищу концентрацію якогось мікроелемента, ніж інші продукти. Тому, щоб отримати максимальну користь, слід скласти збалансований режим харчування, в якому знайдеться місце звичайним продуктам і суперфудам.

Корисні продукти

Однак, є 10 українки продуктів та овочів, які мають багато корисних елементів. До списку нутриціолог віднесла:

  • Гарбуз;
  • Квашена капуста;
  • Буряк;
  • Насіння льону;
  • Волоські горіхи;
  • Чорниця;
  • Шипшина;
  • Вишня;
  • Сало;
  • Зелень (петрушка, кріп, і т.д.).

Нутриціолог додала, що звичні для щоденного споживання українця продукти є джерелом речовин, що захищають від онкопатології. До того ж вони абсолютно доступні і добре засвоюються.

Раніше ми повідомляли, які продукти утилізувати після відключення холодильника.

Також ми писали, коли потрібно приймати калину і кому її категорично не можна вживати.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукти нутриціолог суперфуд