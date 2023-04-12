Нутрициолог поделилась, в какие мифы о картофеле давно нельзя верить

Некоторые псевдодиетологи считают картошку врагом в правильном питании, а тем более похудении. Так рождаются мифы, которые могут привести к непоправимым последствиям. Однако на самом деле демонизировать продукты не стоит. Гораздо лучше прекратить верить в распространенные мифы о них.

Какие известные факты о картофеле неправда, рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова на своей странице в Instagram .

Картофель очень калорийный

100 граммов обычного вареного картофеля включают в себя 77 калорий, что даже в три раза меньше 100 граммов хлеба. Слишком большое количество калорий овощ набирает только после жарки в масле.

Для сравнения:

100 граммов вареного картофеля - 77 калорий

100 грамм картофеля фри - 276 калорий

100 граммов чипсов - 532 калории

От картофеля толстеют

Вся правда в том, что набрать избыточный вес можно от любого продукта. Да, даже от "диетических" хлебцев или низкокалорийных продуктов. Весь механизм похудения состоит в том, чтобы ваш расход энергии превышал то количество калорий, которое вы потребляете в сутки.

Нутрициолог советует есть картошку небольшими количествами в отварном или запеченном виде вместе с овощами и белками. А не прибавить в весе поможет воспитание привычки не переедать в течение дня.

Картофель не содержит ничего, кроме крахмала

Одна порция даже отварного картофеля содержит 10% дневной нормы витамина С и 20% калия.

А еще картофель является главным источником веществ, которые защищают от ожирения, обладают антидепрессивными и противовоспалительными свойствами, снижают риск развития диабета, способствуют работе кишечника, глаз и сердечно-сосудистой системы.

Все эти вещества содержат в кожуре картофеля, поэтому гораздо лучше отваривать и запекать корнеплод вместе с ним.

Картофель вызывает диабет

По словам нутрициолога, все зависит от количества употребления картофеля. Если вы съедите его слишком много, то в крови действительно может повыситься концентрация глюкозы.

Исследования показывали, что риск развития сахарного диабета повышался на 3,5%, если человек потребляет три избыточных порции картофеля в день. А если вы выбираете картошку фри, то этот риск повышается до 36%.

Поэтому опять же все зависит от количества, частоты и формы, в которой вы потребляете овощ.

Картошку нельзя есть с мясом

Существует утверждение, что часть белков картофеля относятся к ингибиторам протеаз, расщепляющим белок в мясе. Это действительно так, однако в процессе термической обработки эти белки в картофеле расщепляются. Поэтому не стоит бояться сочетания картофеля с мясом.

Батат полезнее картофеля

Гликемический индекс батата почти так же, как и в картофеле, зависит от способа его приготовления. Калорийность, кстати, тоже почти одинаковая.

Эти два овоща несколько отличаются составом, однако не в значительной степени. В своем рационе следует иметь оба этих корнеплода, ведь они полезные и интересные.