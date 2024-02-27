Нутриціолог назвала сніданки, які сильно шкодять здоров'ю
Сніданок - важливий прийом їжі, пропускати його не можна. Але і їсти на голодний шлунок теж можна далеко не усі продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Які продукти уникати зранку
Іноді усі забувають, що наше здоров'я багато в чому залежить саме від нашого способу життя. Тому, варто не лінуватись, а відповідально ставитись до свого раціону.
Нутриціолог назвала список продуктів, які краще виключити зі свого сніданку, якщо хочете мати гарне самопочуття.
Кава
Такий напій зранку може так вплинути на самопочуття:
- підвищується рівень кортизолу (зранку він і так високий)
- запалюється слизова шлунку
- стимулюється вироблення шлункового соку
Фруктові салати
Фруктові салати зранку краще не їсти. Ось як вони впливають на здоров'я:
- швидкий підйом цукру в крові
- фруктові кислоти роздратовують слизову шлунку
Вівсянка-хвилинка
Усі зазвичай думають, що така вівсянка лише корисна для здоров'я. Однак, це не зовсім так. За словами Віри Курин, такий продукт зранку дає:
- мінімум насичення
- швидкий голод після
- низька харчова цінність
- відсутність білка, який нам необхідний зранку
Фреші
Зранку пити фреш не надто хороша ідея. Ось чому:
- містять багато цукру
- відсутність клітковини
- провокують виникнення інсулінорезистентності та порушення вуглеводного обміну
Що буде, якщо взагалі не снідати
Повна відсутність сніданку шкідлива для здоров'я:
- порушення роботи гормональної системи
- порушення роботи ШКТ
- відсутність глюкози, яка необхідна нашим органам та на відновлення глікемічного депо в печінці
- відсутність енергії
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