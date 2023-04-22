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Найкращі сніданки для тих, хто хоче втратити ваги: список від нутриціологів

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Субота 22 квітня 2023 07:37
Найкращі сніданки для тих, хто хоче втратити ваги: список від нутриціологів Чим снідати зранку, щоб скинути вагу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Стара приказка каже: "Їжте сніданок, як король, обідайте, як принц, а вечеряйте, як жебрак". Іншими словами це означає зменшувати кількість калорій до кінця дня, щоб організму було легше їх перетравити. Проте коли йдеться про практику, важко зрозуміти, чим саме снідати, якщо ви худнете, наприклад.

Ідеями таких сніданків поділилися на сайті Eat This Not That.

Йогурт

Численні дослідження показують, що йогурт може бути повноправною частиною здорового схуднення. У 2015 році був опублікований огляд, який показав, що споживання йогурту приводило до зменшення маси тіла.

У хорошому йогурті не повинно бути зайвих добавок, тому краще обирати молочну продукцію без допінгів. Додавайте до простого грецького йогурту горіхи, ягоди, фрукти, злаки та матимете корисний сніданок, який надовго вас наситить.

Яйця

Це основний продукт для сніданку, який має велику кількість поживних речовин. Крім того, яйця містять добову норму вітаміну D. Але головна перевага яєць у тому, що після сніданку ними ви не захочете перекушувати або з'їсти великий десерт. Річ у тому, що яйця є досить ситними, тому таким чином сприяють схудненню.

Найкращі сніданки для тих, хто хоче втратити ваги: список від нутриціологів

Яйця - це простий і корисний сніданок (фото: Freepik)

Овочевий омлет

Омлет з овочами - це чудовий варіант для сніданку, багатий клітковиною та білком. Дієти з високим вмістом білка впливають на зниження апетиту та прискоренням метаболізму. Ці фактори ведуть до успішної втрати ваги.

Вівсянка

Вівсяна каша з горіховою пастою та ягодами стане хорошим сніданком із високим вмістом клітковини, щоб бути ситими весь день. У вівсі міститься бета-глюкан, який важливий для вивільнення пептиду YY. Він своєю чергою сприяє підвищенню насичення та допомагає зменшити загальну масу тіла.

Кисломолочний сир

Кисломолочний сир з ягодами та подрібненими горіхами також стане сніданком із високим вмістом клітковини та білка. 25-30 грамів білка за один прийом їжі ідеально підходять для контролю апетиту та схуднення. А завдяки 25-28 грамам білка на тарілку кисломолочний сир стане чудовим для початку дня.

Найкращі сніданки для тих, хто хоче втратити ваги: список від нутриціологів

Кисломолочний сир стане хорошим варіантом для здорового сніданку (фото: Freepik)

Авокадо

Багатий клітковиною та корисними ненасиченими жирами, авокадо є ситним, універсальним фруктом, який може доповнити будь-який сніданок. Споживання приблизно одного авокадо на день є особливо корисним для людей, які хочуть схуднути.

Авокадо також чудово допомагає контролювати рівень холестерину, підтримує здоров'я серця та навіть покращує когнітивні функції мозку.

Раніше ми розповідали, що категорично не можна їсти зранку.

Читайте також, як приготувати ідеальні французькі грінки на сніданок.

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